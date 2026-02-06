bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

България с отборна титла и европейски рекорд в стрелбата с пистолет!

Зад нас за Украйна и Турция

България с отборна титла и европейски рекорд в стрелбата с пистолет!

Борис Димитров, Даниел Делчевски и Калоян Петков донесоха на България отборната титла на пистолет при юношите до 16 години на европейското първенство по спортна стрелба с въздушно оръжие за младежи, юноши и девойки в Бургас.

Нашите стрелци впечатлиха с нов европейски рекорд от 1117 точки!

Призовата тройка в отборната надпревара допълниха Украйна и Турция.

В индивидуалното класиране Борис Димитров завърши 6-и с 475 точки, Даниел Делчевски е 14-и с 371 точки, а Калоян Петков – 15-и с 371 точки.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

Украйна бургас турция рекорд титла спортна стрелба юноши точки Евро 2026

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

ЦСКА поднови сезона с обрат срещу Арда

ЦСКА поднови сезона с обрат срещу Арда

Мачовете на Дакота Дичева - пряко на VOYO.BG! (ВИДЕО)

Мачовете на Дакота Дичева - пряко на VOYO.BG! (ВИДЕО)
В Испания разказват: Любо Пенев преодоля първото изпитание!

В Испания разказват: Любо Пенев преодоля първото изпитание!

"Ще боли, няма да мога да дишам": Екатерина Аврамова влиза в ледени води! (ВИДЕО)

Последни новини

ЦСКА поднови сезона с обрат срещу Арда

ЦСКА поднови сезона с обрат срещу Арда

Раданова пред bTV: Вълнувам се за българските спортисти така, както за собствените си стартове (ВИДЕО)

Раданова пред bTV: Вълнувам се за българските спортисти така, както за собствените си стартове (ВИДЕО)
И така, напуска ли Гуардиола Сити или не?

И така, напуска ли Гуардиола Сити или не?

Майката на Мбапе взима повече пари от играчи на Реал Мадрид — и иска още

Майката на Мбапе взима повече пари от играчи на Реал Мадрид — и иска още
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV