България с отборна титла и европейски рекорд в стрелбата с пистолет!

Борис Димитров, Даниел Делчевски и Калоян Петков донесоха на България отборната титла на пистолет при юношите до 16 години на европейското първенство по спортна стрелба с въздушно оръжие за младежи, юноши и девойки в Бургас.
Нашите стрелци впечатлиха с нов европейски рекорд от 1117 точки!
Призовата тройка в отборната надпревара допълниха Украйна и Турция.
В индивидуалното класиране Борис Димитров завърши 6-и с 475 точки, Даниел Делчевски е 14-и с 371 точки, а Калоян Петков – 15-и с 371 точки.
