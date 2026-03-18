Атлетико пречупи Тотнъм и лети към Барселона!

Този път нямаше 7 гола, но и 5 не са малко. Въпреки че загуби с 2:3 в Лондон, Атлетико Мадрид успя да удържи преднината си и елиминира Тотнъм със 7:2 в общия резултат.

"Дюшекчиите" отиват на четвъртфиналите със самочувствие, където обаче го очаква местният враг Барселона.

Какво се случи?

Снимка: Reuters

Нещата не изглеждаха по-различно от първия мач в Мадрид. Гостите от слънчевата държава създаваха шансове с лекота, като още преди 10-ата минута Атлетико се разписа чрез Адемола Лукман, но попадението бе отменено заради засада.

Въпреки развоя на събитията на терена обаче, Тотнъм бе отборът, който пръв намери мрежата. Коло Муани откри резултата в 30-ата минута след перфектно центриране от Матис Тел.

Снимка: Reuters

След гола си „шпорите“ натиснаха газта и започнаха все по-лесно да стигат до положения пред вратата на гостите. Основният виновник Атлетико да изостава само с един гол бе Хуан Мусо под рамката за „дюшекчиите“, който се отчете с пет спасявания през първата част.

Второто полувреме започна по най-добрия начин за Атлетико Мадрид. В 52-ата минута суперзвездата на гостите Хулиан Алварес отново направи разликата, отбелязвайки третия си гол в двата мача срещу „шпорите“.

Снимка: Reuters

Само пет минути по-късно обаче Тотнъм си върна преднината с прекрасно попадение на Шави Симонс.

Лондонският тим пропиля още добри положения, а точката на спора постави Давид Ханцко с гол от корнер 15 минути преди края на редовното време.

Крайното 3:2 оформи Шави Симонс с гол от дузпа.

Ако някой най-много заслужава приза „Играч на мача“, то това е Хуан Мусо. Стражът, който замени контузения Ян Облак за Атлетико, се отчете с общо 10 намеси.

Снимка: Reuters

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Тотнъм и Атлетико Мадрид

Тотнъм 3 : 2 Атлетико Мадрид 51% Притежание на топката 49% 12 Точни удари 10 6 Неточни удари 8 52 Опасни атаки 40 16 Нарушения 8 7 Корнери 7 1 Засади 3 4-2-3-1 Формация 4-4-2 Стадион: Състави 1 3 17 37 24 14 29 23 7 11 39 7 19 20 14 5 22 16 24 17 3 1 1 Гулиелмо Викарио 3 Раду Дръгушин 17 Кристиан Ромеро 37 Мики ван де Вен 24 Джед Спенс 14 Арчи Грей 29 Папе Сар 23 Педро Поро 7 Хави Симонс 11 Матис Тел 39 Рандал Коло Муани 1 Хуан Мусо 16 Нахуел Молина 24 Робин Льо Норманд 17 Давид Ханко 3 Матео Руджери 20 Г. Симеоне 14 Йоренте 5 Джони 22 Адемола Лукман 7 Антоан Гризман 19 Хулиан Алварес Срещата по минути Александър Сьорлот получи жълт картон 90+2′ 90′ Точно изпълнение на Хави Симонс. Хосе Хименес влезе на мястото на Г. Симеоне 87′ Николас Гонсалес влезе на мястото на Хулиан Алварес 84′ Алекс Баена влезе на мястото на Антоан Гризман 84′ 81′ В. Олусеси е сменен от Матис Тел 81′ Конър Галахър е сменен от Арчи Грей 81′ Кевин Дансо влезе на мястото на Кристиан Ромеро ГООООЛ! Давид Ханко беше точен за отбора си 75′ 74′ Лукас Бергвал влезе на мястото на Педро Поро 72′ Съдбата Удоги получи жълт картон 70′ Жълт картон за Кристиан Ромеро 66′ Съдбата Удоги влезе на мястото на Раду Дръгушин Коке е сменен от Нахуел Молина 64′ Александър Сьорлот влезе на мястото на Адемола Лукман 63′ 58′ Жълт картон за Гулиелмо Викарио 57′ Педро Поро получи жълт картон Игор Тудор получи жълт картон 56′ Жълт картон за Адемола Лукман 56′ 52′ ГООООЛ! Хави Симонс беше точен за отбора си Хулиан Алварес отбеляза гол! 47′ 30′ ГООООЛ! Рандал Коло Муани беше точен за отбора си Матео Руджери получи жълт картон 28′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Барселона и Нюкасъл

Барселона 7 : 2 Нюкасъл 63% Притежание на топката 37% 16 Точни удари 7 2 Неточни удари 1 28 Опасни атаки 27 9 Нарушения 13 6 Корнери 2 2 Засади 2 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: Състави 13 24 5 18 2 22 8 10 16 11 9 20 10 11 41 7 8 2 12 33 3 32 13 Джоан Гарсия 24 Ерик Гарсия 5 Пау Кубарси Паредес 18 Жерар Мартин 2 Жоао Кансело 22 Марк Бернал 8 Педри 10 Ламине Ямал Насрауи Ебана 16 Фермин Лопес Марин 11 Рафиня 9 Робърт Левандовски 32 Арън Рамсдейл 2 Киърън Трипиър 12 Малик Тиау 33 Дан Бърн 3 Л. Хол 41 Джейкъб Рамзи 7 Джоелинтън 8 Сандро Тонали 20 Антъни Еланга 10 Антъни Гордън 11 Харви Барнс Срещата по минути 82′ Войчех Шченсни влезе на мястото на Джоан Гарсия Уилям Осула влезе на мястото на Антъни Гордън 81′ 72′ ГООООЛ! Рафиня беше точен за отбора си 67′ Даниел Олмо влезе на мястото на Фермин Лопес Марин 66′ Феран Торес влезе на мястото на Робърт Левандовски 66′ Xavi Espart е сменен от Жоао Кансело Джейкъб Мърфи влезе на мястото на Антъни Еланга 64′ Свен Ботман влезе на мястото на Джоелинтън 64′ 61′ Робърт Левандовски отбеляза гол! Джоузеф Уилок получи жълт картон 60′ 56′ Робърт Левандовски отбеляза гол! Джоузеф Уилок влезе на мястото на Сандро Тонали 55′ 51′ ГООООЛ! Фермин Лопес Марин беше точен за отбора си Валентино Ливраменто влезе на мястото на Киърън Трипиър 46′ 45+7′ Ламине Ямал Насрауи Ебана е точен от бялата точка. Жълт картон за Киърън Трипиър 45+5′ 44′ Пау Кубарси Паредес получи жълт картон ГООООЛ! Антъни Еланга беше точен за отбора си 28′ 22′ Роналд Араухо е сменен от Ерик Гарсия 18′ ГООООЛ! Марк Бернал беше точен за отбора си Джоелинтън получи жълт картон 17′ Антъни Еланга отбеляза гол! 15′ 6′ ГООООЛ! Рафиня беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Нюкасъл и Барселона

Нюкасъл 1 : 1 Барселона Състави 32 2 12 33 3 41 8 7 20 18 11 9 10 16 11 22 8 4 5 18 2 13 32 Арън Рамсдейл 2 Киърън Трипиър 12 Малик Тиау 33 Дан Бърн 3 Л. Хол 41 Джейкъб Рамзи 8 Сандро Тонали 7 Джоелинтън 20 Антъни Еланга 18 Уилям Осула 11 Харви Барнс 13 Джоан Гарсия 4 Роналд Араухо 5 Пау Кубарси Паредес 18 Жерар Мартин 2 Жоао Кансело 22 Марк Бернал 8 Педри 10 Ламине Ямал Насрауи Ебана 16 Фермин Лопес Марин 11 Рафиня 9 Робърт Левандовски Срещата по минути Хладнокръвно изпълнение на Ламине Ямал Насрауи Ебана. 90+6′ 90+3′ Жълт картон за Джоузеф Уилок 90+1′ Джоузеф Уилок е сменен от Харви Барнс Феран Торес е сменен от Фермин Лопес Марин 88′ Xavi Espart влезе на мястото на Роналд Араухо 88′ 86′ ГООООЛ! Харви Барнс беше точен за отбора си Марк Касадо Торас е сменен от Марк Бернал 73′ Маркъс Рашфорд е сменен от Робърт Левандовски 70′ Даниел Олмо е сменен от Педри 70′ Жълт картон за Жоао Кансело 68′ 67′ Джейкъб Мърфи е сменен от Антъни Еланга 67′ Валентино Ливраменто влезе на мястото на Киърън Трипиър 67′ Антъни Гордън влезе на мястото на Уилям Осула 34′ Сандро Тонали получи жълт картон

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Атлетико Мадрид и Тотнъм