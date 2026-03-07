bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Баща и син на ринга: мисията на Сергей и Антон Петрови (ВИДЕО)

Бойци от цялата страна на спаринг ден по муай тай в София

Животът е битка. Колкото и да си силен обаче, винаги е важно кой стои до теб. А когато има кой да ти вярва и да се учи от теб, тази енергия се превръща в неудържима сила.

Това добре знаят Сергей и Антон Петрови – баща и син, посветили се на мисията да привличат все повече хора в залите. И не просто за една-две тренировки, а за да открият шампиона в себе си.

Всичко, непрестанно, завинаги

Световен шампион на Международната федерация на муай тай асоциациите (IFMA) и на Световния съвет по муай тай (WMC) в категория I-1 за професионалисти през 2015 г.
Европейски шампион на Elite Boxing за професионалисти.
Участник в бойните вериги Glory, Max Fight и One Fighting Championship.

Активен боец. Антон Петров. Име, което буди уважение не само у нас. Днес той е и треньор, и рефер – роли, които изпълнява със същия плам, както и когато е на ринга.

На днешния турнир в боксовата зала на ЦСКА Петров следеше за реда край ринга и не скри радостта си от броя участници и засиления интерес:

„Организираме спаринг ден между 5 клуба, които са из цялата страна. Това го правим може би повече от 15 години, около 3-4 пъти в годината, изцяло с наша организация, с наши средства, без помощта на държавата или на когото и другиго да било“, сподели той пред камерата на bTV.

Вдъхновение и отдаденост за пример

Сергей Петров също е в муай тай средите от години, а ролята му за успехите на Антон е извън всяко съмнение.

Баща и син, устремени в една посока, превръщат любимия си спорт в причина много млади хора да изберат залата пред изкушенията и грешните избори на младостта.

„Събрали сме се най-добрите клубове, които преподаваме муай тай, чист муай тай. Всяка година правим такова събитие. Предимно участват любители, аматьори, играят в контролирана среда, по правилата на муай тая. Участниците стават все повече всяка година“, добави Петров-старши секунди след като беше в ъгъла на свой боец.

Турнир или не съвсем

Много отбори, все повече участници и непрестанен интерес към тренировките. Всичко звучи обнадеждаващо, но под повърхността ситуацията не е толкова спокойна.

Проблеми разтърсват конфедерацията по кикбокс и муай тай, а част от клубовете настояват за смяна на ръководството.

Лошите спомени от отменени през годините турнири карат организаторите да не разгласяват широко подобни събития, от опасения те отново да бъдат забранени.

Повече за турнира чуйте в интервютата.

Тагове:

София визитка цска турнир рефер боец антон петров муай тай бойни спортове Сергей Петров спаринг ден

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

bTV на мястото на събитието: Вижте как и къде бе пометена Малена Замфирова! (ВИДЕО)

bTV на мястото на събитието: Вижте как и къде бе пометена Малена Замфирова! (ВИДЕО)
Радо Янков пред bTV: Малена ще се върне по-силна (ВИДЕО)

Радо Янков пред bTV: Малена ще се върне по-силна (ВИДЕО)
Пет години след трагедията: Балак откровено за загубата на сина си

Пет години след трагедията: Балак откровено за загубата на сина си
Любовната приказка приключи! Дончич скъса с годеницата си, докато тя е била бременна?

Любовната приказка приключи! Дончич скъса с годеницата си, докато тя е била бременна?

Последни новини

Пет години след трагедията: Балак откровено за загубата на сина си

Пет години след трагедията: Балак откровено за загубата на сина си
Любовната приказка приключи! Дончич скъса с годеницата си, докато тя е била бременна?

Любовната приказка приключи! Дончич скъса с годеницата си, докато тя е била бременна?
Скандал в дома на Неймар: Готвачка проговори за 16-часови смени и 150 гости на ден!

Скандал в дома на Неймар: Готвачка проговори за 16-часови смени и 150 гости на ден!
Радо Янков пред bTV: Малена ще се върне по-силна (ВИДЕО)

Радо Янков пред bTV: Малена ще се върне по-силна (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV