Баща и син на ринга: мисията на Сергей и Антон Петрови (ВИДЕО)

Животът е битка. Колкото и да си силен обаче, винаги е важно кой стои до теб. А когато има кой да ти вярва и да се учи от теб, тази енергия се превръща в неудържима сила.

Това добре знаят Сергей и Антон Петрови – баща и син, посветили се на мисията да привличат все повече хора в залите. И не просто за една-две тренировки, а за да открият шампиона в себе си.

Всичко, непрестанно, завинаги

Световен шампион на Международната федерация на муай тай асоциациите (IFMA) и на Световния съвет по муай тай (WMC) в категория I-1 за професионалисти през 2015 г.

Европейски шампион на Elite Boxing за професионалисти.

Участник в бойните вериги Glory, Max Fight и One Fighting Championship.

Активен боец. Антон Петров. Име, което буди уважение не само у нас. Днес той е и треньор, и рефер – роли, които изпълнява със същия плам, както и когато е на ринга.

На днешния турнир в боксовата зала на ЦСКА Петров следеше за реда край ринга и не скри радостта си от броя участници и засиления интерес:

„Организираме спаринг ден между 5 клуба, които са из цялата страна. Това го правим може би повече от 15 години, около 3-4 пъти в годината, изцяло с наша организация, с наши средства, без помощта на държавата или на когото и другиго да било“, сподели той пред камерата на bTV.

Вдъхновение и отдаденост за пример

Сергей Петров също е в муай тай средите от години, а ролята му за успехите на Антон е извън всяко съмнение.

Баща и син, устремени в една посока, превръщат любимия си спорт в причина много млади хора да изберат залата пред изкушенията и грешните избори на младостта.

„Събрали сме се най-добрите клубове, които преподаваме муай тай, чист муай тай. Всяка година правим такова събитие. Предимно участват любители, аматьори, играят в контролирана среда, по правилата на муай тая. Участниците стават все повече всяка година“, добави Петров-старши секунди след като беше в ъгъла на свой боец.

Турнир или не съвсем

Много отбори, все повече участници и непрестанен интерес към тренировките. Всичко звучи обнадеждаващо, но под повърхността ситуацията не е толкова спокойна.

Проблеми разтърсват конфедерацията по кикбокс и муай тай, а част от клубовете настояват за смяна на ръководството.

Лошите спомени от отменени през годините турнири карат организаторите да не разгласяват широко подобни събития, от опасения те отново да бъдат забранени.

Повече за турнира чуйте в интервютата.