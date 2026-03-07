Пет години след трагедията: Балак откровено за загубата на сина си

Легендата на Челси и германския национален отбор, Михаел Балак, проговори емоционално за първи път за смъртта на 18-годишния си син Емилио.

49-годишният бивш халф има блестяща кариера в Хемницер, Кайзерслаутерн, Байер Леверкузен, Байерн Мюнхен и Челси, с четири титли от Бундеслигата и една от Висшата лига. Балак има три деца от бившата си съпруга Симон Ламбе – Луис, Емилио и Жорди.

Трагедия

През август 2021 г. животът му се преобърна след трагичен инцидент: Емилио загина, след като АТВ-то му се удари в автобус и го притисна след семейно барбекю в Португалия.

В интервю за „Моята история“ със Sky Балак призна:

Снимка: Bild

„Трудно, трудно... Не можеш да си го представиш. Дори не можеш да го опишеш с думи. Това е процес на потискане. Всеки се справя по различен начин. Едва ли мога да говоря за него изобщо. Бих искал да кажа много повече, но... Това е и отричане. Опитваш се да се справиш с ежедневието, с много неща, които те мотивират – работа, семейство, другите ти синове.“

Той добави:

„Разбира се, вие обичате децата си повече от всичко и искате да им дадете колкото е възможно повече стабилност, топлина и сигурност в живота. Това е отговорността, която носите като родител.“

Балак говори и за страховете, които остават след подобна загуба:

„Подобна загуба естествено засилва това още повече. Разбира се, тогава имате по-големи страхове. Какво друго може да се случи?“

Въпреки всичко, той намира сили да продължи

„Животът е ценен - животът, който водим, е абсолютно привилегирован, късметът и нещастието също играят важна роля. Съдба!? Можете да го наречете както искате, но нещата просто се случват. Въпреки всички приказки за съдбата, аз естествено искам да се изправя срещу нея. Това ми дава сили отново, тази задача, и в същото време осъзнаването, че животът продължава.“

Снимка: Bild

Тук е мястото да припомним, че Балак започна връзка с приятелката на покойния си син Емилио – София Шнайдерхан. Тя е дъщеря на лекар и работи като модел за Louisa Models.