Не е имала почивни дни, иска хиляди евро

Скандал в дома на Неймар: Готвачка проговори за 16-часови смени и 150 гости на ден!

Бразилската футболна суперзвезда Неймар се оказа в центъра на нов сериозен съдебен скандал. Бившата му лична готвачка е завела дело срещу него, твърдейки, че е била подложена на изключително тежки условия на работа в дома на футболиста.

Според информация на португалското издание Record, жената твърди, че е работила до 16 часа дневно – от 7:00 сутринта до 23:00 вечерта, като е трябвало да приготвя храна за повече от 150 души.

Не е било само готвене...

По думите ѝ задълженията далеч не се ограничавали само до готвене. Тя твърди, че редовно е била принуждавана да носи парчета месо с тегло до 10 килограма, както и тежко кухненско оборудване, което значително увеличавало физическото натоварване.

Снимка: gettyimages.com

Сериозни здравословни проблеми

Готвачката заявява още, че не е имала почивни дни, нито през седмицата, нито през уикендите. Според нея този интензивен режим на работа е довел до сериозни здравословни проблеми, включително силни болки в гърба и бедрата.



She claims she regularly worked 16 hours a day at the Brazilian’s home (from 7am to 11pm) and cooked for more than 150 people.



pic.twitter.com/D5dV3bUeJq — Football Tweet (@Footballtweet) March 7, 2026

В иска си тя настоява звездата да покрие медицинските ѝ разходи, да ѝ осигури финансова подкрепа и да ѝ изплати 43 000 евро обезщетение за неплатен извънреден труд.