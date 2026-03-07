bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
2 / 10
Скандал в дома на Неймар: Готвачка проговори за 16-часови смени и 150 гости на ден!
Не е имала почивни дни, иска хиляди евро
Снимка: Instagram
Снимка: gettyimages.com
Футбол Световен футбол

Скандал в дома на Неймар: Готвачка проговори за 16-часови смени и 150 гости на ден!

Не е имала почивни дни, иска хиляди евро

Бразилската футболна суперзвезда Неймар се оказа в центъра на нов сериозен съдебен скандал. Бившата му лична готвачка е завела дело срещу него, твърдейки, че е била подложена на изключително тежки условия на работа в дома на футболиста.

Според информация на португалското издание Record, жената твърди, че е работила до 16 часа дневно – от 7:00 сутринта до 23:00 вечерта, като е трябвало да приготвя храна за повече от 150 души.

Неймар ѝ изневери

Не е било само готвене...

По думите ѝ задълженията далеч не се ограничавали само до готвене. Тя твърди, че редовно е била принуждавана да носи парчета месо с тегло до 10 килограма, както и тежко кухненско оборудване, което значително увеличавало физическото натоварване.

Снимка: gettyimages.com

Сериозни здравословни проблеми

Готвачката заявява още, че не е имала почивни дни, нито през седмицата, нито през уикендите. Според нея този интензивен режим на работа е довел до сериозни здравословни проблеми, включително силни болки в гърба и бедрата.

В иска си тя настоява звездата да покрие медицинските ѝ разходи, да ѝ осигури финансова подкрепа и да ѝ изплати 43 000 евро обезщетение за неплатен извънреден труд.

Неймар и едно обещание, което промени живот (ВИДЕО)
Тагове:

Бразилия гости здраве почивка сантош неймар извънреден труд смени бедра гръб купони

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

bTV на мястото на събитието: Вижте как и къде бе пометена Малена Замфирова! (ВИДЕО)

bTV на мястото на събитието: Вижте как и къде бе пометена Малена Замфирова! (ВИДЕО)
Радо Янков пред bTV: Малена ще се върне по-силна (ВИДЕО)

Радо Янков пред bTV: Малена ще се върне по-силна (ВИДЕО)
Скандал на мача на Везенков: Собственикът на съперника унижи тежко легенда (ВИДЕО)

Скандал на мача на Везенков: Собственикът на съперника унижи тежко легенда (ВИДЕО)
Линдзи Вон: Сълзите ми означават, че ми пука!

Линдзи Вон: Сълзите ми означават, че ми пука!

Параолимпийските игри: Една българка, руското знаме и тежък бойкот (СНИМКИ)

Параолимпийските игри: Една българка, руското знаме и тежък бойкот (СНИМКИ)

Последни новини

Радо Янков пред bTV: Малена ще се върне по-силна (ВИДЕО)

Радо Янков пред bTV: Малена ще се върне по-силна (ВИДЕО)
Тервел Замфиров пред bTV: Малена е любимото дете в сноуборд семейството! (ВИДЕО)

Тервел Замфиров пред bTV: Малена е любимото дете в сноуборд семейството! (ВИДЕО)
bTV на мястото на събитието: Вижте как и къде бе пометена Малена Замфирова! (ВИДЕО)

bTV на мястото на събитието: Вижте как и къде бе пометена Малена Замфирова! (ВИДЕО)
Параолимпийските игри: Една българка, руското знаме и тежък бойкот (СНИМКИ)

Параолимпийските игри: Една българка, руското знаме и тежък бойкот (СНИМКИ)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV