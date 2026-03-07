Любовната приказка приключи! Дончич скъса с годеницата си, докато тя е била бременна?

Истинска любовна буря разтърси живота на баскетболната суперзвезда Лука Дончич. Според словенските медии той е сложил край на дългогодишната си връзка с модела Анамария Голтес – жената, с която е от тийнейджърските си години и от която има две дъщери.

Всичко избухна, когато Голтес изтри всички общи снимки от профила си в Instagram. Сред тях е и романтичната фотография от годежа им край приказното езеро Блед, която дълго време стоеше закачена най-отгоре на профила ѝ. Феновете веднага заподозряха: любовната приказка е приключила.

Заедно от деца

Двамата се познават от 12-годишни и дълго време изглеждаха като перфектната спортна приказка. Те имат две дъщери – Габриела, родена през 2023 г., и малката Оливия, появила се на бял свят през декември миналата година.

Но според информация на словенския портал Žurnal24 именно Дончич е инициаторът на раздялата, която се е случила още преди няколко месеца – шокиращо, по време на втората бременност на Анамария.

Буря в личния живот

Докато личният му живот е в хаос, на игрището Дончич изглежда невъзмутим. Баскетболистът продължава да блести за Лос Анджелис Лейкърс и демонстрира страхотна форма. Рано тази сутрин "езерняците" записаха домакински успех над Индиана Пейсърс със 128:117 в зала "Crypto.com Arena". Лука отново бе във вихъра си и записа 44 точки, 9 борби и 5 асистенции от "езерняците" за 31 минути. Лейкърс е шести в подреждането с 38 успеха и 25 поражения в Западната конференция.

Словенецът обаче мълчи за драмата и отказва всякакви коментари за връзката си.

Има ли нова жена?

Междувременно словенските журналисти забелязаха нещо любопитно – Дончич не е харесал нито една публикация на бившата си през последните месеци, но е щедър с лайковете към сръбската поп звезда Анджела Игнятович.

Слуховете обаче не спират дотук. Американски медии го свързват и с колумбийската суперзвезда Карол Джи, а дори и със скандалната риалити икона Ким Кардашян.

Стара любов, нов скандал

Интересното е, че това не е първият път, когато Лука и Анамария преживяват криза. През 2018 г., малко преди драфта на НБА, се появиха слухове за раздяла, но тогава те бързо се събраха отново.

Сега обаче изглежда, че краят е окончателен.