Радо Янков пред bTV: Малена ще се върне по-силна (ВИДЕО)

Светът на сноуборда е обединен и единен! За жалост причината не е от най-приятните, а именно инцидентът в Шпиндлерув Млин в Чехия, който прати в болница 16-годишната българка Малена Замфирова.

Тя трябваше да се спуска в старта от Световната купа днес, 7 март, но вместо това е в болница в Грац, където я очаква операция в понеделник след сблъсък със скиор. Малена е със счупена бедрена кост на две места, счупване на таза и лопатката на рамото.

Инцидентът с талантливата сноубордистка предизвика огромна вълна от подкрепа, а в нея се включи и Радослав Янков. Носителят на големия Кристален глобус за 2015/2016 успя да влезе в елиминациите в Шпиндлерув Млин, но отпадна на осминафинал.

За Малена

"Тя знае, че всички я подкрепяме и обичаме. Съжалявам за това, което се случи, но съм сигурен, че тя ще се върне много по-силна. Тя е много силна! Млад организъм е, ще се възстанови. Днес карам, Малена, за теб!", заяви родният сноубордист пред bTV.

Янков бе залепил черни ленти на бузите си, както сториха и редица негови колеги на старта. По същия начин прави и Малена при своите спускания, а само преди седмица тя завоюва трето място в Кринице!

В момента Замфирова е в болница в Грац, след като първоначално претърпя стабилизиращи операции в Чехия.

Очаквания

До края на сезона Янков има още два старта - в Канада и във Винтерберг.

"Първата квалификация беше много солидна - четвърто време. Втората не чак толкова, не успях да направя най-доброто спускане. С 12-о време мисля, че беше трудно да бия на червеното трасе. Ако успя да се кача на подиума в последните стартове, би било супер", каза Янков.

През настоящия сезон Янков има един подиум - в Банско.

Българинът е на 11-о място в генералното класиране в момента.