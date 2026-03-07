bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Радо Янков пред bTV: Малена ще се върне по-силна (ВИДЕО)

Родният сноубордист разкри плановете си до края на сезона

Светът на сноуборда е обединен и единен! За жалост причината не е от най-приятните, а именно инцидентът в Шпиндлерув Млин в Чехия, който прати в болница 16-годишната българка Малена Замфирова. 

Тя трябваше да се спуска в старта от Световната купа днес, 7 март, но вместо това е в болница в Грац, където я очаква операция в понеделник след сблъсък със скиор. Малена е със счупена бедрена кост на две места, счупване на таза и лопатката на рамото.

Инцидентът с талантливата сноубордистка предизвика огромна вълна от подкрепа, а в нея се включи и Радослав Янков. Носителят на големия Кристален глобус за 2015/2016 успя да влезе в елиминациите в Шпиндлерув Млин, но отпадна на осминафинал.

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Най-важното спускане на Малена Замфирова (ВИДЕО)

За Малена

"Тя знае, че всички я подкрепяме и обичаме. Съжалявам за това, което се случи, но съм сигурен, че тя ще се върне много по-силна. Тя е много силна! Млад организъм е, ще се възстанови. Днес карам, Малена, за теб!", заяви родният сноубордист пред bTV.

Янков бе залепил черни ленти на бузите си, както сториха и редица негови колеги на старта. По същия начин прави и Малена при своите спускания, а само преди седмица тя завоюва трето място в Кринице! 

Снимка: bgnes

В момента Замфирова е в болница в Грац, след като първоначално претърпя стабилизиращи операции в Чехия.

Очаквания

До края на сезона Янков има още два старта - в Канада и във Винтерберг. 

"Първата квалификация беше много солидна - четвърто време. Втората не чак толкова, не успях да направя най-доброто спускане. С 12-о време мисля, че беше трудно да бия на червеното трасе. Ако успя да се кача на подиума в последните стартове, би било супер", каза Янков. 

Снимка: БГНЕС

През настоящия сезон Янков има един подиум - в Банско. 

Българинът е на 11-о място в генералното класиране в момента. 

