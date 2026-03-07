bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

bTV на мястото на събитието: Вижте как и къде бе пометена Малена Замфирова! (ВИДЕО)

Българската сноубордистка бе пометена пред кафене

Българският талант в сноуборда Малена Замфирова ще бъде подложена на поредна операция в понеделник, 9 март, след като бе пометена от скиор в курорта Шпиндлерув Млин в Чехия.

16-годишната българка трябваше да стартира в надпреварата в паралелния гигантски слалом днес, но вместо това е в болница в Австрия, където лекарите се грижат за нея

Екип на bTV получи ексклузивен достъп не само до пистата, на която трябваше да се спуска Малена, а по-рано днес брат ѝ Тервел Замфиров и Радослав Янков се класираха за елиминациите при мъжете, а и разбра как точно се е случил инцидента със Замфирова навръх 3 март! 

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Най-важното спускане на Малена Замфирова (ВИДЕО)

Много писти, малко място

Чешкият курорт Шпиндлерув Млин функционира като такъв още от края на 19-ти век. 

В момента на територията му има 11 писти, а проблемът е, че те са разположени много близко една до друга. 

Снимка: Илия Илиев

Минути преди инцидента Малена е карала по "червената" писта, която се използва за тренировка. Скиорът се е спускал по-доста по-бързата и опасна "черна" писта в близост. Днес именно на нея е стартът от Световната купа. 

При сблъсъкът Замфирова е била в подножието, до кафенето. Скиорът вероятно не е успял да спре. 

Снимка: Илия Илиев

Операцията

След сблъсъкът Малена бе транспортирана до местна болница, където бе подложена на операции за стабилизиране на състоянието. След това тя замина за Грац, където ѝ предстои по-важна операция. 

Интервенцията трябваше да се извърши в петък, но лекарите прецениха да я отложат с няколко дни. 

Снимка: bgnes

Замфирова е със счупена бедрена кост на две места, счупване на таза и лопатката на рамото, потвърдиха за bTV запознати със състоянието ѝ. 

Първоначалните данни, че скиорът, който също е пострадал, е употребил алкохол, не се потвърдиха. Информацията дойде от говорителката на чешката полиция Шарка Пижлова.

Екипът на bTV остава на място, за да проследи, както състезанието на Тервел Замфиров и Радослав Янков, така и лечението на Малена.

 
Тагове:

Чехия писта състояние Малена Замфирова Шпиндлерув Млин

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Скандал на мача на Везенков: Собственикът на съперника унижи тежко легенда (ВИДЕО)

Скандал на мача на Везенков: Собственикът на съперника унижи тежко легенда (ВИДЕО)
Параолимпийските игри: Една българка, руското знаме и тежък бойкот (СНИМКИ)

Параолимпийските игри: Една българка, руското знаме и тежък бойкот (СНИМКИ)
Линдзи Вон: Сълзите ми означават, че ми пука!

Линдзи Вон: Сълзите ми означават, че ми пука!

Григор и Алкарас един срещу друг днес... или утре

Григор и Алкарас един срещу друг днес... или утре
От полицията в Чехия: Скиорът, блъснал Малена, не е бил пиян!

От полицията в Чехия: Скиорът, блъснал Малена, не е бил пиян!

Последни новини

Параолимпийските игри: Една българка, руското знаме и тежък бойкот (СНИМКИ)

Параолимпийските игри: Една българка, руското знаме и тежък бойкот (СНИМКИ)
Скандал на мача на Везенков: Собственикът на съперника унижи тежко легенда (ВИДЕО)

Скандал на мача на Везенков: Собственикът на съперника унижи тежко легенда (ВИДЕО)
Линдзи Вон: Сълзите ми означават, че ми пука!

Линдзи Вон: Сълзите ми означават, че ми пука!

Григор и Алкарас един срещу друг днес... или утре

Григор и Алкарас един срещу друг днес... или утре
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV