bTV на мястото на събитието: Вижте как и къде бе пометена Малена Замфирова! (ВИДЕО)

Българският талант в сноуборда Малена Замфирова ще бъде подложена на поредна операция в понеделник, 9 март, след като бе пометена от скиор в курорта Шпиндлерув Млин в Чехия.

16-годишната българка трябваше да стартира в надпреварата в паралелния гигантски слалом днес, но вместо това е в болница в Австрия, където лекарите се грижат за нея.

Екип на bTV получи ексклузивен достъп не само до пистата, на която трябваше да се спуска Малена, а по-рано днес брат ѝ Тервел Замфиров и Радослав Янков се класираха за елиминациите при мъжете, а и разбра как точно се е случил инцидента със Замфирова навръх 3 март!

Много писти, малко място

Чешкият курорт Шпиндлерув Млин функционира като такъв още от края на 19-ти век.

В момента на територията му има 11 писти, а проблемът е, че те са разположени много близко една до друга.

Снимка: Илия Илиев

Минути преди инцидента Малена е карала по "червената" писта, която се използва за тренировка. Скиорът се е спускал по-доста по-бързата и опасна "черна" писта в близост. Днес именно на нея е стартът от Световната купа.

При сблъсъкът Замфирова е била в подножието, до кафенето. Скиорът вероятно не е успял да спре.

Операцията

След сблъсъкът Малена бе транспортирана до местна болница, където бе подложена на операции за стабилизиране на състоянието. След това тя замина за Грац, където ѝ предстои по-важна операция.

Интервенцията трябваше да се извърши в петък, но лекарите прецениха да я отложат с няколко дни.

Снимка: bgnes

Замфирова е със счупена бедрена кост на две места, счупване на таза и лопатката на рамото, потвърдиха за bTV запознати със състоянието ѝ.

Първоначалните данни, че скиорът, който също е пострадал, е употребил алкохол, не се потвърдиха. Информацията дойде от говорителката на чешката полиция Шарка Пижлова.

Екипът на bTV остава на място, за да проследи, както състезанието на Тервел Замфиров и Радослав Янков, така и лечението на Малена.