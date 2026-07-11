Батак посрещна елита на триатлона (ВИДЕО)

Третото международно издание на триатлона TRI Legend се проведе днес на язовир Батак и събра рекорден брой участници.
Общо 202 състезатели от осем държави премериха сили в едно от най-предизвикателните спортни събития в страната, тествайки както физическата си издръжливост, така и психическата си устойчивост.
Една от отличителните черти на надпреварата е, че е достъпна както за професионални атлети, така и за любители. Освен основната дистанция организаторите предложиха и по-лек вариант – Turbo, който даде възможност на повече ентусиасти да се включат в състезанието.
Много от участниците пристигнаха заедно със своите семейства, превръщайки спортния празник в ден за активен отдих сред живописната природа на Родопите.
В основната дистанция, включваща 1,9 км плуване, 90 км колоездене и 20 км бягане, победител при мъжете стана Иван Гръблев с впечатляващото време от 4:22.43 ч. При жените първото място завоюва Златка Вълчева.
В дисциплината TRI Turbo, състояща се от 950 метра плуване, 52 км колоездене и 10 км бягане, при мъжете триумфира гъркът Кристос Лампроу, а при жените победителка стана Аглеки Марлокоцу.
Състезанието за пореден път затвърди репутацията си като едно от най-атрактивните и бързо развиващи се триатлонски събития в България.
Автор: Емил КацаровИзберете BTVsport.bg като любим източник в Google