Други Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Батак посрещна елита на триатлона (ВИДЕО) 202-ма покориха TRI Legend

Третото международно издание на триатлона TRI Legend се проведе днес на язовир Батак и събра рекорден брой участници.

Общо 202 състезатели от осем държави премериха сили в едно от най-предизвикателните спортни събития в страната, тествайки както физическата си издръжливост, така и психическата си устойчивост.

Една от отличителните черти на надпреварата е, че е достъпна както за професионални атлети, така и за любители. Освен основната дистанция организаторите предложиха и по-лек вариант – Turbo, който даде възможност на повече ентусиасти да се включат в състезанието.

Много от участниците пристигнаха заедно със своите семейства, превръщайки спортния празник в ден за активен отдих сред живописната природа на Родопите.

В основната дистанция, включваща 1,9 км плуване, 90 км колоездене и 20 км бягане, победител при мъжете стана Иван Гръблев с впечатляващото време от 4:22.43 ч. При жените първото място завоюва Златка Вълчева.

В дисциплината TRI Turbo, състояща се от 950 метра плуване, 52 км колоездене и 10 км бягане, при мъжете триумфира гъркът Кристос Лампроу, а при жените победителка стана Аглеки Марлокоцу.

Състезанието за пореден път затвърди репутацията си като едно от най-атрактивните и бързо развиващи се триатлонски събития в България.

Автор: Емил Кацаров