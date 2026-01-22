bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

БФЛА осигурява заплати за най-добрите български атлети (ВИДЕО)

Божидар Саръбоюков и Пламена Миткова получиха наградите си за атлети №1 на страната

Най-добрите български лекоатлети ще бъдат обезпечени със заплати до олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. Това обяви президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов по време на церемонията по награждаването на Атлети №1 на страната за 2025-а.

Критерият

Ще се финансират близо 20 състезатели, чиито резултати и прогрес ги правят проектоолимпийци. Средствата ще бъдат осигурени от партньори и спонсори на БФЛА.

„Това са наши приятели, партньори, чиято цел е подготовката на атлетите да бъде подпомогната. Радвам се, че може да разчитаме на такива хора и институции“, каза Георги Павлов.

Най-добрите

Заедно с избраната за председател на БОК Весела Лечева, Павлов награди избраните за атлет и атлетка на миналата година у нас – Божидар Саръбоюков и Пламена Миткова. И двамата откриха новия сезон с победи в скока на дължина на турнир в Пловдив на 21 януари. Следващата цел пред тях е световното първенство в зала през март.

„Това че направих личен рекорд още в първия си старт за сезона ме радва, но знам, че имам още доста работа. Имам потенциал за още по-добри резултати от 8,26 метра“, сподели Саръбоюков.

„Не искам да говоря за конкретни цели, но се надявам да постигна лични резултати, които да са достатъчни за място в челото на класирането на най-големите състезания“, заяви Миткова.

Обединение

„Когато ме избраха през миналата година, за мен най-важното беше атлетиката да тръгне по един нов път и всички да работим в една посока. Благодаря на всички клубове, които гласуваха за мен, а и на тези, които не гласуваха за мен, но през тези няколко месеца показаха, че всичко е загърбено и забравено и цялата атлетическа общност гледаме в една посока и работим за развитието на леката атлетика“, добави още Георги Павлов.

„Леката атлетика е спорт, който обединява много спортове и милиони пред екраните. Спорт, който ни е носил много гордост и сълзи от радост със спечелените олимпийски и световни титли. Радвам се, че постигнахте едно обединение, защото то ще ви дава сила и мотивация да продължавате напред, за да постигнете нови успехи“, каза Весела Лечева.

Още награди

На церемонията бяха отличени медалистите от Европейското първенство до 20 години в Тампере – Християн Касабов и Зинга Фирмино Барбоса, както и вицешампионът на троен скок от Европейското първенство до 23 години в Берген Лъчезар Вълчев.

Интервюта с Пламена Миткова, Божидар Саръбоюков и президента на БФЛА Георги Павлов ви очакват във видеото.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

весела лечева лека атлетика бок лос анджелис георги павлов 2028 пламена миткова божидар саръбоюков

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Вижте позицията на Ивет Лалова за допинг скандала

Вижте позицията на Ивет Лалова за допинг скандала
Битият борец пред bTV: Те тепиха не могат да си оправят, тръгнали борбата (ВИДЕО)

Битият борец пред bTV: Те тепиха не могат да си оправят, тръгнали борбата (ВИДЕО)
Това не е история за футбол! Дъщерята му е на 21, той - на 33

Това не е история за футбол! Дъщерята му е на 21, той - на 33
Люти закани след боя в Сливен: Ще довърша започнатото!

Люти закани след боя в Сливен: Ще довърша започнатото!
Съдийката с крошето пред bTV: За първи път удрям човек! (ВИДЕО)

Съдийката с крошето пред bTV: За първи път удрям човек! (ВИДЕО)

Последни новини

ПАОК повали непобеден испански гранд

ПАОК повали непобеден испански гранд
Вижте позицията на Ивет Лалова за допинг скандала

Вижте позицията на Ивет Лалова за допинг скандала
Битият борец пред bTV: Те тепиха не могат да си оправят, тръгнали борбата (ВИДЕО)

Битият борец пред bTV: Те тепиха не могат да си оправят, тръгнали борбата (ВИДЕО)
Оперираха бивш национален селекционер

Оперираха бивш национален селекционер
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV