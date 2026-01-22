БФЛА осигурява заплати за най-добрите български атлети (ВИДЕО)

Най-добрите български лекоатлети ще бъдат обезпечени със заплати до олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. Това обяви президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов по време на церемонията по награждаването на Атлети №1 на страната за 2025-а.

Критерият

Ще се финансират близо 20 състезатели, чиито резултати и прогрес ги правят проектоолимпийци. Средствата ще бъдат осигурени от партньори и спонсори на БФЛА.

„Това са наши приятели, партньори, чиято цел е подготовката на атлетите да бъде подпомогната. Радвам се, че може да разчитаме на такива хора и институции“, каза Георги Павлов.

Най-добрите

Заедно с избраната за председател на БОК Весела Лечева, Павлов награди избраните за атлет и атлетка на миналата година у нас – Божидар Саръбоюков и Пламена Миткова. И двамата откриха новия сезон с победи в скока на дължина на турнир в Пловдив на 21 януари. Следващата цел пред тях е световното първенство в зала през март.

„Това че направих личен рекорд още в първия си старт за сезона ме радва, но знам, че имам още доста работа. Имам потенциал за още по-добри резултати от 8,26 метра“, сподели Саръбоюков.

„Не искам да говоря за конкретни цели, но се надявам да постигна лични резултати, които да са достатъчни за място в челото на класирането на най-големите състезания“, заяви Миткова.

Обединение

„Когато ме избраха през миналата година, за мен най-важното беше атлетиката да тръгне по един нов път и всички да работим в една посока. Благодаря на всички клубове, които гласуваха за мен, а и на тези, които не гласуваха за мен, но през тези няколко месеца показаха, че всичко е загърбено и забравено и цялата атлетическа общност гледаме в една посока и работим за развитието на леката атлетика“, добави още Георги Павлов.

„Леката атлетика е спорт, който обединява много спортове и милиони пред екраните. Спорт, който ни е носил много гордост и сълзи от радост със спечелените олимпийски и световни титли. Радвам се, че постигнахте едно обединение, защото то ще ви дава сила и мотивация да продължавате напред, за да постигнете нови успехи“, каза Весела Лечева.

Още награди

На церемонията бяха отличени медалистите от Европейското първенство до 20 години в Тампере – Християн Касабов и Зинга Фирмино Барбоса, както и вицешампионът на троен скок от Европейското първенство до 23 години в Берген Лъчезар Вълчев.

Интервюта с Пламена Миткова, Божидар Саръбоюков и президента на БФЛА Георги Павлов ви очакват във видеото.

