на живо
на живо
Божидар Саръбоюков ще покорява света днес! (ВИДЕО)

Чакаме медал от световно в зала в леката атлетика от 16 години насам!

Денят на Божидар Саръбоюков е днес - 22 март!

Няколко часа остават до момента, в който българският талант в леката атлетика ще излезе в сектора за скока на дължина на световното първенство на закрито в Торун, Полша. 

Скоковете в дисциплината му започват малко след 20:00 ч. българско време.

Фаворит

21-годишният атлет от Харманли е големият фаворит за златото! Отдавна българин не е влизал на световно първенство по лека атлетика с първи резултат в света! 

Саръбоюков е европейски шампион в зала от 2025 г. 

Преди месец на турнир в Белград той постави нов национален рекорд от 8,45 м, което е и най-добрият резултат за сезона!

В Торун той ще се конкурира и с другите двама в ранглистата за сезона - Матия Фурлани от Италия (8,93 м) и Жерсон Балде от Португалия (8,32 м).

Чакане

Ако българинът стъпи на световния връх, то това ще бъде първи медал за страната ни от световни първенства на закрито от 16 години насам!

В Доха през 2010 г. Ваня Стамболова завоюва сребро в бягането на 400 м.

Ако говорим за успехи при господата, то трябва да се върнем до 1991 г. в Севиля

Тогава Николай Антонов е шампион на 200 м на световно първенство в зала.

Най-доброто представяне в Торун до момента е на Александра Начева. Тя стана осма в тройния скок, а това постижение е огромно, тъй като през 2024 г. тя счупи глезен и не успя да участва на олимпийските игри в Париж.

Снимка: БГНЕС

