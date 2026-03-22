Божидар Саръбоюков ще покорява света днес! (ВИДЕО)

Денят на Божидар Саръбоюков е днес - 22 март!
Няколко часа остават до момента, в който българският талант в леката атлетика ще излезе в сектора за скока на дължина на световното първенство на закрито в Торун, Полша.
Скоковете в дисциплината му започват малко след 20:00 ч. българско време.
21-годишният атлет от Харманли е големият фаворит за златото! Отдавна българин не е влизал на световно първенство по лека атлетика с първи резултат в света!
Саръбоюков е европейски шампион в зала от 2025 г.
Преди месец на турнир в Белград той постави нов национален рекорд от 8,45 м, което е и най-добрият резултат за сезона!
В Торун той ще се конкурира и с другите двама в ранглистата за сезона - Матия Фурлани от Италия (8,93 м) и Жерсон Балде от Португалия (8,32 м).
Ако българинът стъпи на световния връх, то това ще бъде първи медал за страната ни от световни първенства на закрито от 16 години насам!
В Доха през 2010 г. Ваня Стамболова завоюва сребро в бягането на 400 м.
Ако говорим за успехи при господата, то трябва да се върнем до 1991 г. в Севиля.
Тогава Николай Антонов е шампион на 200 м на световно първенство в зала.
Най-доброто представяне в Торун до момента е на Александра Начева. Тя стана осма в тройния скок, а това постижение е огромно, тъй като през 2024 г. тя счупи глезен и не успя да участва на олимпийските игри в Париж.