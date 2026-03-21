bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Малко сълзи на пистата и осмо място в света! (ВИДЕО)

Александра Начева се завърна!

Александра Начева се завърна успешно на голямата лекоатлетическа сцена. Тя завърши на осмо място във финала на троен скок на световното първенство в зала в полския град Торун.

24-годишната българка, която дебютира на шампионат на планетата в зала, постигна най-добър личен резултат за сезона с 14.05 метра, които регистрира още в първия си опит.

За първи път от 25 години България има атлетка в топ 8 в тройния скок в зала. През 2001 г. Тереза Маринова стана световна №1 в дисциплината в Лисабон.

Шампионка тази вечер стана кубинката Леянис Перес Ернандес с най-добър резултат в света за сезона 14.95 метра, следвана от венецуелката Юлимар Рохас с 14.86 и Сали Сар от Сенегал с лично постижение от 14.70 метра.

Да плачеш от безсилие – изповедта на Александра Начева (ВИДЕО)

"За такова завръщане си мечтаех, нямаше как да е по-добро. Щастлива съм, емоции се много... Много е хубаво, наистина! След две години и толкова проблеми, имаше момент, в който се разплаках на пистата... Много съм щастлива и много благодарна - всеки момент си струваше!", сподели атлетката специално за bTV.

Най - важното

Последни новини

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV