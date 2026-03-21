"Живот на скорост", епизод 2: Тренировка с българския звяр (ВИДЕО)

Божидар Саръбоюков се готви да прескочи света в Торун

Световното първенство по лека атлетика е в разгара си и всички погледи са насочени към Торун. Утре на сцената излиза лидерът в световната ранглиста в скока на дължина Божидар Саръбоюков, чиято тренировка ще посетим. Но нека първо да стигнем до залата.

Тръгваме от Бидгошч, където са настанени голяма част от делегациите, просто защото в 60-хилядния Торун няма достатъчно хотели.

Денят ми започва с пътуване с автобус по 45-километровото трасе между двата града. След около час вече съм пред залата - 10-хилядното бижу, което вече е било домакин и на европейско първенство.

Стотици хора се редят на опашка от ранни зори, за да влязат и да гледат най-добрите атлети в света. Винаги съм се чудил защо журналистическите места винаги са на последния етаж...

Тук не е изключение. Но веднъж, когато се качиш, дъхът ти спира. Уникалното спортно съоръжение е впечатляващо не само отвън.

Раздават над 210 000 евро за заплати в леката атлетика

Но да не губим време. Да видим и тренировъчната зала. Там ни очаква определеният от авторитетното издание Marca като "български звяр" Божидар Саръбоюков, към когото гледа целият свят. Божидар прави тонизираща работа с тежести под зоркия поглед на треньора си Димитър Карамфилов, който е уверен:

"Нямаме търпение да дойде утре. Трябва да сме спокойни и концентрирани". Състезанието на Божидар е в неделя вечерта.

