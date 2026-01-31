bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Бразилските братя, които изневериха на футбола (ВИДЕО)

Ноа и Зайън Бетонико пишат история на олимпийската сцена

Те са от Бразилия, но вместо футбола избират... сноубордкроса. В родината на великата игра, където мечтите носят имената Пеле и Роналдиньо, братята Ноа и Зайън Бетонико поемат по различен път.

Израснали край океана във Флорианополис, те се учат да сърфират и да карат скейтборд.

Снегът идва по-късно в живота им, след ваканция в Съединените щати, но се оказва любов от пръв поглед.

Снимка: ANOC/Gaspar Nóbrega

Пишат история

На 16 години Ноа влиза в историята като първия бразилец, участвал на младежки зимни олимпийски игри в Лозана 2020.

Четири години по-късно малкият му брат Зайън също пише история – печели бронз и става първият бразилец с отличие от младежки зимни олимпийски игри в сноубордкроса.

Макар Ноа да не успя да се класира за игрите в Милано/Кортина д'Ампецо (Италия), той и Зайън продължават да следват мечтата си – да утвърдят Бразилия в сноубордкроса и да се върнат на олимпийската сцена.

Снимка: https://cbdn.org.br/

