Бразилските братя, които изневериха на футбола (ВИДЕО)

Те са от Бразилия, но вместо футбола избират... сноубордкроса. В родината на великата игра, където мечтите носят имената Пеле и Роналдиньо, братята Ноа и Зайън Бетонико поемат по различен път.
Израснали край океана във Флорианополис, те се учат да сърфират и да карат скейтборд.
Снегът идва по-късно в живота им, след ваканция в Съединените щати, но се оказва любов от пръв поглед.
На 16 години Ноа влиза в историята като първия бразилец, участвал на младежки зимни олимпийски игри в Лозана 2020.
Четири години по-късно малкият му брат Зайън също пише история – печели бронз и става първият бразилец с отличие от младежки зимни олимпийски игри в сноубордкроса.
Макар Ноа да не успя да се класира за игрите в Милано/Кортина д'Ампецо (Италия), той и Зайън продължават да следват мечтата си – да утвърдят Бразилия в сноубордкроса и да се върнат на олимпийската сцена.