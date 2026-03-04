Цанко Цанков отново стана световен шампион на 450 м свободен стил! Родният плувец триумфира на първенството по зимно плуване в Оулу (Финландия).

Българинът не остави шансове на конкурентите и спечели безапелационно с време 5:16.86 минути. Втори остана италианецът Егор Тропеано с изоставане от близо 8 секунди след българина.

Общо 83-има участници стартираха в дисциплината.

Цанко Цанков спечели и сребро вчера на 200-метровата дистанция вчера от шампионата във Финландия.

Сред елита

Цанков стартира в ролята на действащ световен шампион, след като в предишното издание - в Талин (Естония) през 2024 г. завоюва златни отличия на 200 и 450 м свободен стил, както и бронзово на 25 м бътерфлай.

Настоящото световно първенство постави рекорд по брой участници - над 2000.

Цанков е още световен рекордьор по 12-часово непрекъснато плуване в 50-метров басейн от 2020 г.

Интересен факт е, че в началото Цанков не е харесвал плуването. Като дете е опитвал много различни спортове, които и сега му помагат.

"Влияние от спортовете, с които съм се занимавал, върху мен е оказал шахматът. Играя от дете, тренирал съм известно време. В плувния маратон има много общо, тъй като е много важна стратегията и тактиката, да може плувецът да разпредели своите сили и възможности спрямо дистанцията, факторите. Шахът е игра, която учи на търпение, на разпределение на ходовете.", каза той.