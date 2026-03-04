44 клуба внасят подписка за нови избори в борбата

Протест срещу председателя на федерацията по борба Станка Златева. Десетки деца, треньори и шампиони от различни клубове поискаха оставката й пред спортното министерство. Всеки момент ще бъде внесена подписка за свикване на извънредно общо изборно събрание.

Броят на недоволните клубове значително надвишава необходимите по устав една трета от всички 131 регистрирани - 44.

Легендарната Станка Златева стана президент на Българската федерация по борба през март 2025 г. Тя оглави централата, след като единодушно бе избрана на Общо събрание във Варна, слагайки край на управлението на Христо Маринов.

Снимка: Lap.bg

Конфликтът

Голямата разделителна линия между нея и клубовете обаче са натурализираните борци, които представят България. Тя е в остър конфликт с ЦСКА. Борците на "червените" не са на централизирана подготовка, нямат договор с федерацията и не участват в международни състезания.

"Пътят е труден. Съпротивата — очаквана. Лица със съмнително и криминално минало вече атакуват усилията ни. Причината е очевидна — страхът от разкритията, които направихме, и от истината, която тепърва ще бъде установена"

"Нарушенията, които откриваме, са системни. Сигналите вече са внесени в прокуратурата. Предстоят и съдебни искове срещу бивши длъжностни лица, злоупотребили с доверието на клубовете и на Министерство на младежта и спорта"

"Ние продължаваме своята стратегическа програма — изграждане и налагане на елитни състезатели, възпитаници на българските школи. Нашата цел е ясна: българският трибагреник да бъде защитаван от спортисти, израснали в България и носещи духа на нашата школа... Българската борба трябва да бъде освободена от своите зависимости.", написа вчера Златева навръх 3 март.