Тийнейджърът Давид Ака подписа с ЦСКА 1948

Четвърто зимно попълнение

Тийнейджърът Давид Ака подписа с ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 представи Давид Ака. Котдивоарският тийнейджър за последно е бил част от ФК Моуна в родината си.

"Към състава на тима се присъединява 18-годишното крило Давид Ака от Кот д’Ивоар. Младият офанзивен футболист ще добави скорост и креативност по десния фланг на атаката. Пожелаваме му здраве, бърза адаптация и много успехи с "червената" фланелка!", написаха от клуба.

Ака е четвъртият нов в Бистрица тази зима. Преди него с "червените" парафираха с Бернардо Коуто, Флориан Кребс и Калоян Стрински. Касиано Бузон пък се завърна от втородивизионния Миньор Перник, чийто екип носи като преотстъпен през есента.

ЦСКА заема третото място в Първа лига с актив от 43 точки - 13 зад лидера Левски. В последния кръг тимът спечели с 2:0 като гост на Славия. Утре на ЦСКА 1948 предстои визита на Локомотив Пловдив в рамките на 24-ия кръг.

давид ака зимен трансфер

