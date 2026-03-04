bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

ЦСКА се измъчи с Ботев Враца, но влезе в Топ 3

Кошмара е героят за “армейците“

ЦСКА се измъчи с Ботев Враца, но влезе в Топ 3
Lap.bg

ЦСКА се измъчи с Ботев Враца, но влезе в Топ 3. "Червените" се наложиха с 1:0 в среща от 24-ия кръг.

В герой за "армейците" се превърна Леандро Годой. Кошмара отбеляза победното попадение в 69', когато му асистира влезлият като резерва Джеймс Ето'о.

С успеха столичният гранд излезе на третото място с актив от 43 точки, колкото има и ЦСКА 1948 (мач по-малко). Води Левски с 56, пред шампиона Лудогорец с 44.

В следващия кръг тимът на Христо Янев се изправя срещу Локомотив София, докато Ботев, който е 10-и с 28 точки, приема Арда.

Снимка: Lap.bg

Съставите

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов - 2. Пастор, 5. Лумбард Делова, 14. Теодор Иванов, 17. Анхело Мартино - 10. Макс Ебонг (81` - 94. Исак Соле), 6. Бруно Жордао (К) - 38. Лео Перейра (90` - 73. Илиан Илиев), 30. Петко Панайотов (61` - 99. Джеймс Ето‘о), 77. Алехандро Пиедраита (61` - 11. Мохамед Брахими) - 9. Леандро Годой (81` - 28. Йоанис Питас)

Ботев Враца: 1. Любомир Василев - 97. Владислав Найденов, 55. Дорде Йовичич, 88. Лазар Боянов (83` - 91. Данило Полонский), 36. Милен Стоев, 44. Иван Горанов - 8. Антоан Стоянов, 21. Радослав Цонев, 24. Мартин Смоленски (76` - 81. Касим Хаджи) - 9. Даниел Генов (К) (60` - 17. Хосе Гайегос), 79. Мартин Петков (76` - 20. Мичи Нтело)

Тагове:

София цска топ 3 ботев враца христо янев първа лига

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

България спечели отборно сребро на европейското по спортна стрелба

България спечели отборно сребро на европейското по спортна стрелба

"Баскетболни дневници", еп. 2: Баскетболистка, мама, любима. Тя е Тина! (ВИДЕО)
Българският съдия с официалните обувки вече свири във Висшата лига

Българският съдия с официалните обувки вече свири във Висшата лига

Любо Пенев в разговор със съотборник: Решен съм да живея

Любо Пенев в разговор със съотборник: Решен съм да живея

"Спортен нюзрум" - в четвъртък, но СЛЕД най-важния мач за сезона

Последни новини

България спечели отборно сребро на европейското по спортна стрелба

България спечели отборно сребро на европейското по спортна стрелба
44 клуба внасят подписка за нови избори в борбата

44 клуба внасят подписка за нови избори в борбата
Тийнейджърът Давид Ака подписа с ЦСКА 1948

Тийнейджърът Давид Ака подписа с ЦСКА 1948
Кошмар! Малена Замфирова претърпя тежък инцидент в Чехия

Кошмар! Малена Замфирова претърпя тежък инцидент в Чехия
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV