ЦСКА се измъчи с Ботев Враца, но влезе в Топ 3. "Червените" се наложиха с 1:0 в среща от 24-ия кръг.

В герой за "армейците" се превърна Леандро Годой. Кошмара отбеляза победното попадение в 69', когато му асистира влезлият като резерва Джеймс Ето'о.

С успеха столичният гранд излезе на третото място с актив от 43 точки, колкото има и ЦСКА 1948 (мач по-малко). Води Левски с 56, пред шампиона Лудогорец с 44.

В следващия кръг тимът на Христо Янев се изправя срещу Локомотив София, докато Ботев, който е 10-и с 28 точки, приема Арда.

Снимка: Lap.bg

Съставите

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов - 2. Пастор, 5. Лумбард Делова, 14. Теодор Иванов, 17. Анхело Мартино - 10. Макс Ебонг (81` - 94. Исак Соле), 6. Бруно Жордао (К) - 38. Лео Перейра (90` - 73. Илиан Илиев), 30. Петко Панайотов (61` - 99. Джеймс Ето‘о), 77. Алехандро Пиедраита (61` - 11. Мохамед Брахими) - 9. Леандро Годой (81` - 28. Йоанис Питас)

Ботев Враца: 1. Любомир Василев - 97. Владислав Найденов, 55. Дорде Йовичич, 88. Лазар Боянов (83` - 91. Данило Полонский), 36. Милен Стоев, 44. Иван Горанов - 8. Антоан Стоянов, 21. Радослав Цонев, 24. Мартин Смоленски (76` - 81. Касим Хаджи) - 9. Даниел Генов (К) (60` - 17. Хосе Гайегос), 79. Мартин Петков (76` - 20. Мичи Нтело)