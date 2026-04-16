Часовник в София отброява дните до началото на Джирото (ВИДЕО)

3 седмици и 1 ден. Толкова делят България от това да усети магията на една от трите най-значими колоездачни обиколки на своята територия.

На 8 май в Несебър започва Джиро д’Италия, а емоциите не просто растат. Те могат да бъдат измерени в секунди.

Часовникът тотем

Една от традициите на "Розовата обиколка" беше спазена – поставянето на часовник, който да служи за насока колко време остава, докато стотиците участници на две колела завладеят улиците.

България е домакин на Голямото откриване (Grande Partenza) и първите три етапа. Така тя се превръща в 13-ата страна извън Италия, от която стартира Джирото.

Подобно нещо се случва за първи път през 1965 г., когато Сан Марино посреща състезанието. Най-гостоприемна се оказва Нидерландия – на 3 пъти, следвана от Белгия с 2.

А това да сме в такава компания няма как да не е повод за гордост.

"Най-важното са спомените. Да бъдат позитивни, участниците да са се насладили на атмосферата, на гостоприемството на българските граждани", споделя служебният министър на спорта Димитър Илиев.

Мащабът на събитието

"Ако можем да го сравняваме с моторните спортове, то е нещо от типа на Формула 1 или Mоto GP, така че наистина събитието е огромно!“, уверен е Илиев.

Той добре знае това – миналото му като автомобилен състезател с 8 първи места в рали шампионата на България му дава основата за подобно твърдение.

109-ото издание на състезанието не просто се очертава да бъде грандиозно за наблюдаване, но и ще стане повод интересът към България да нарасне:„Позитивите ще бъдат изключително много, както от страна на спорта, така и за туризма.“

С оглед удобството на гражданите ще има и информация кои пътища кога ще бъдат затворени.

А когато и последната секунда изтече?

„Всички да са живи и здрави, най-добрият да е победил, то така и ще стане и разбира се, да мине безаварийно.“

Това си пожелава Димитър Илиев. Той също така отправи апел първо, към родителите да заведат децата си по маршрута, за да се вдъхновят те да спортуват, и второ – към шофьорите да подхождат с отговорност и грижа към участниците.



Върху какво все още работят организаторите, каква заявка прави България с това домакинство и с какви надежди подхождаме към участниците – чуйте в интервюто.