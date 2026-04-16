bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Часовник в София отброява дните до началото на Джирото (ВИДЕО)

Остават 22, началото е на 8 май в Несебър

3 седмици и 1 ден. Толкова делят България от това да усети магията на една от трите най-значими колоездачни обиколки на своята територия.

На 8 май в Несебър започва Джиро д’Италия, а емоциите не просто растат. Те могат да бъдат измерени в секунди.

Часовникът тотем

Една от традициите на "Розовата обиколка" беше спазена – поставянето на часовник, който да служи за насока колко време остава, докато стотиците участници на две колела завладеят улиците.

България е домакин на Голямото откриване (Grande Partenza) и първите три етапа. Така тя се превръща в 13-ата страна извън Италия, от която стартира Джирото.

Подобно нещо се случва за първи път през 1965 г., когато Сан Марино посреща състезанието. Най-гостоприемна се оказва Нидерландия – на 3 пъти, следвана от Белгия с 2.

А това да сме в такава компания няма как да не е повод за гордост.

"Най-важното са спомените. Да бъдат позитивни, участниците да са се насладили на атмосферата, на гостоприемството на българските граждани", споделя служебният министър на спорта Димитър Илиев.

Мащабът на събитието

"Ако можем да го сравняваме с моторните спортове, то е нещо от типа на Формула 1 или Mоto GP, така че наистина събитието е огромно!“, уверен е Илиев.

Той добре знае това – миналото му като автомобилен състезател с 8 първи места в рали шампионата на България му дава основата за подобно твърдение.

109-ото издание на състезанието не просто се очертава да бъде грандиозно за наблюдаване, но и ще стане повод интересът към България да нарасне:„Позитивите ще бъдат изключително много, както от страна на спорта, така и за туризма.“

С оглед удобството на гражданите ще има и информация кои пътища кога ще бъдат затворени.

А когато и последната секунда изтече?

„Всички да са живи и здрави, най-добрият да е победил, то така и ще стане и разбира се, да мине безаварийно.“

Това си пожелава Димитър Илиев. Той също така отправи апел първо, към родителите да заведат децата си по маршрута, за да се вдъхновят те да спортуват, и второ – към шофьорите да подхождат с отговорност и грижа към участниците.

Върху какво все още работят организаторите, каква заявка прави България с това домакинство и с какви надежди подхождаме към участниците – чуйте в интервюто.

Тагове:

България министър София Димитър Илиев Италия часовник обиколка джиро джиро диталия колоездачна

Най - важното

Лионел Меси си купи футболен клуб

Лионел Меси си купи футболен клуб
Влак помете емблематичен вратар на Ювентус, Ливърпул и Арсенал

Влак помете емблематичен вратар на Ювентус, Ливърпул и Арсенал
Изгониха треньор след скандал с играч на ЦСКА

Изгониха треньор след скандал с играч на ЦСКА
Случва се! Шумахер се омъжва за приятеля си пред телевизионни камери

Случва се! Шумахер се омъжва за приятеля си пред телевизионни камери
Тияна Айфон, оръжия и наркотици: Съдията на Байерн-Реал лежал в ареста!

Тияна Айфон, оръжия и наркотици: Съдията на Байерн-Реал лежал в ареста!

Последни новини

Лионел Меси си купи футболен клуб

Лионел Меси си купи футболен клуб
Изгониха треньор след скандал с играч на ЦСКА

Изгониха треньор след скандал с играч на ЦСКА
Влак помете емблематичен вратар на Ювентус, Ливърпул и Арсенал

Влак помете емблематичен вратар на Ювентус, Ливърпул и Арсенал
Усик за Фюри: Алчен тумбак, дай ми един милиард и ще получиш трилогия

Усик за Фюри: Алчен тумбак, дай ми един милиард и ще получиш трилогия
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV