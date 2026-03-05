bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Чешката спасителна служба за Малена: Тежък сблъсък на черна писта (СНИМКИ)

Малена Замфирова е транспортирана с фрактура на бедрото и сътресение на мозъка

Чешката спасителна служба за Малена: Тежък сблъсък на черна писта (СНИМКИ)

И от Чешката спасителна служба коментираха инцидента с най-добрата ни сноубористка Малена Замфирова, която е в болница с множество травми.

"Вчера малко преди 15:00 часа планинските спасители бяха извикани заради тежък инцидент на черната писта в Плани, завършил със значителни наранявания за двама души.

По първоначална информация младa сноубордистка се оказа в много тежко положение след сблъсък с мъж, който е бил под влияние на алкохол. Сигналът за инцидента е постъпил към спасителните екипи в Шпиндлерув Млин, които реагираха незабавно", пишат чехите.

Университетската болница в Храдец Кралове

Според съобщението на чешката спасителна служба пострадалата сноубордистка е транспортирана с фрактура на бедрото и сътресение на мозъка. Тя е била прехвърлена от екип на KHK LZS до Университетската болница в Храдец Кралове.

"Мъжът, с когото се е сблъскала, е бил под въздействието на алкохол и също е пострадал. Той е получил наранявания в областта на гърдите, гърба и корема, но състоянието му не е животозастрашаващо.

Отцепен район

Планинските спасители незабавно поставиха и двамата във вакуумни матраци, осигуриха им топлинен комфорт на място и ги стабилизираха, за да бъдат транспортирани. За обезопасяване на зоната и улесняване на кацането на хеликоптерите служителите на ски курорта отцепиха района и забраниха движението в засегнатия участък", се казва още в изявлението на Чешката спасителна служба.

Очакват се подробности за причините и обстоятелствата около сблъсъка, както и официални коментари от курорта и местните органи.

Разследват инцидента с Малена, баща ѝ е дал показания
болница мъж сноуборд алкохол курорт хеликоптер Малена Замфирова черна писта раюон

