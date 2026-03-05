bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Разследват инцидента с Малена, баща ѝ е дал показания

Полицията е разпитала Анатолий Замфиров

bgnes

Чешките власти вече разследват тежкия инцидент, при който пострада 16-годишната ни звезда в сноуборда Малена Замфирова. Както вече ви информирахме, българката е в болница с множество травми, след като пиян на ски я блъсна на пистата.

Бащата и треньор на Малена - Анатолий Замфиров е бил разпитан от полицията и е дал показания за обстоятелствата около инцидента, пише "Телеграф". Очаква се по-късно днес повече яснота по случая и за състоянието на най-добрата ни сноубордистка.

3 март

Сблъсъкът е станал във вторник, 3 март, около 15:00 часа, след края на сутрешната ѝ тренировка.

Тя се е подготвяла за старта от Световната купа в Шпиндлеров Млин.

България изпраща вторите си най-успешни Зимни игри

В момента на удара тя не е карала сноуборд, а е била на разходка по пистата заедно със своя екип.

Снимка: bgnes

Замфирова е получила тежък удар в гърба със съмнения за травми на гръбначния стълб. Оперирана е в Чехия, а лечението ѝ ще продължи в Австрия.

Кошмар! Малена Замфирова претърпя тежък инцидент в Чехия
