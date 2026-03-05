Скандал! Изпратиха снимка на пистолет на тенисистка

Проблемът със заплахите от комарджии към професионални тенисисти продължава да се задълбочава.

Често играчите са обект на обиди и агресивни съобщения в интернет от хора, загубили залози, които се възползват от анонимността онлайн.

Понякога обаче заплахите излизат извън виртуалното пространство.

Именно такъв случай преживя италианската тенисистка Лукреция Стефанини преди квалификационния си мач на турнира в Индиън Уелс срещу Виктория Химеес Касинцева (Анд).

В ранните часове на сутринта Стефанини е получила съобщение в WhatsApp, съдържащо снимка на пистолет и директна заплаха да не печели мача си. В крайна сметка победата отиде при Хименес след обрат – 4:6, 6:4, 6:4.

„Заплашваха мен и семейството ми. Споменаваха родния ми град и имената на родителите ми. Не е честно да се оказва такъв натиск“, сподели Стефанини след срещата.

Тя добави, че реакцията на WTA е била бърза и адекватна. Организацията е осигурила допълнителна охрана, а след мача тенисистката е била ескортирана до автомобила си.

„Борих се до самия край, за да спечеля. Не мога да позволя на себе си или на тях да ме сплашват или да влияят на играта ми“, подчерта тя.

Случаят предизвика реакция и от страна на Анджело Бинаги, президент на Италианската тенис и падел федерация. Той определи случилото се като „изключително сериозно и недопустимо“.

„Всеки, който се опитва да атакува някого с хазартни цели, трябва да знае, че това е престъпна територия. Изискваме незабавно отговорните да бъдат идентифицирани и наказани“, заяви Бинаги.