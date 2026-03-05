bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Скандал! Изпратиха снимка на пистолет на тенисистка

Преди мач от квалификациите в Индиън Уелс

Скандал! Изпратиха снимка на пистолет на тенисистка

Проблемът със заплахите от комарджии към професионални тенисисти продължава да се задълбочава.

Често играчите са обект на обиди и агресивни съобщения в интернет от хора, загубили залози, които се възползват от анонимността онлайн.

Понякога обаче заплахите излизат извън виртуалното пространство.

Именно такъв случай преживя италианската тенисистка Лукреция Стефанини преди квалификационния си мач на турнира в Индиън Уелс срещу Виктория Химеес Касинцева (Анд).

В ранните часове на сутринта Стефанини е получила съобщение в WhatsApp, съдържащо снимка на пистолет и директна заплаха да не печели мача си. В крайна сметка победата отиде при Хименес след обрат – 4:6, 6:4, 6:4.

„Заплашваха мен и семейството ми. Споменаваха родния ми град и имената на родителите ми. Не е честно да се оказва такъв натиск“, сподели Стефанини след срещата.

Тя добави, че реакцията на WTA е била бърза и адекватна. Организацията е осигурила допълнителна охрана, а след мача тенисистката е била ескортирана до автомобила си.

„Борих се до самия край, за да спечеля. Не мога да позволя на себе си или на тях да ме сплашват или да влияят на играта ми“, подчерта тя.

Индиън Уелс не пощади Григор Димитров

Случаят предизвика реакция и от страна на Анджело Бинаги, президент на Италианската тенис и падел федерация. Той определи случилото се като „изключително сериозно и недопустимо“.

„Всеки, който се опитва да атакува някого с хазартни цели, трябва да знае, че това е престъпна територия. Изискваме незабавно отговорните да бъдат идентифицирани и наказани“, заяви Бинаги.

Бомби летят на турнира на Иван Иванов. Тенисисти бягат в паника! (ВИДЕО)
Тагове:

родители Италия индиън уелс пистолет заплахи хазарт залози Whatsapp Анджело Бинаги Лукреция Стефанини

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

"Спортен нюзрум" - днес от 20:00 ч., след Лудогорец - Левски
България спечели отборно сребро на европейското по спортна стрелба

България спечели отборно сребро на европейското по спортна стрелба
ЦСКА се измъчи с Ботев Враца, но влезе в Топ 3

ЦСКА се измъчи с Ботев Враца, но влезе в Топ 3

Последни новини

"Спортен нюзрум" - днес от 20:00 ч., след Лудогорец - Левски
Разследват инцидента с Малена, баща ѝ е дал показания

Разследват инцидента с Малена, баща ѝ е дал показания
Цанко Цанков отново стана световен шампион!

Цанко Цанков отново стана световен шампион!
ЦСКА се измъчи с Ботев Враца, но влезе в Топ 3

ЦСКА се измъчи с Ботев Враца, но влезе в Топ 3
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV