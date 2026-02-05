Четирима руснаци, които бяха одобрени за Игрите, са уличени в подкрепа към войната в Украйна

Четирима руски спортисти, които бяха одобрени да участват под неутрален флаг на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, се уличени в подкрепа за войната, която Русия започна в Украйна.

Това съобщава Би Би Си в свое разследване.

За пореден път руснаци имат възможност да се борят за медалите, но не под собствен флаг. Те биват одобрявани от специален комитет. Един от основните критерии е спортистите по никакъв начин да не са показвали, че подкрепят започналата през 2022 г. война от Русия срещу Украйна.

Кои са те?

От Би Би Си публикуват имената на четиримата, като обясняват и какво точно са направили:

Петър Гуменник (фигурно пързаляне) - Гуменник наскоро е работил с Иля Авербух, който е санкциониран от Украйна. Авербух е изпълнявал ролята на „посланик на спорта на Крим“, участвал е в събития в множество окупирани територии и е организирал представления за семейства на руски войници. За Гуменник той е бил един от треньорите в щаба му.

Савелий Коростелев (ски бягане) - Коростелев е харесал в социалните мрежи съдържание, което подкрепя войната и президента на Русия Владимир Путин. Публикациите са на колежката му скиорка Вероника Степанова. Той е описан и като „редник“ и „армейски скиор“ в статия от 2023 г., публикувана от неговия клуб ЦСКА, който е свързан с руските въоръжени сили.

Ксения Коржова (бързо пързаляне с кънки) - Коржова харесала провоенно съдържание в профила в социалните мрежи на гимнастика Никита Нагорни, който е санкциониран от Обединеното кралство и Европейския съюз заради видната му роля в руската армия.

Дария Непряева (ски бягане) - Непряева е посещавала тренировъчен лагер на ски отбор в Крим през 2022 г., месеци след началото на войната. Крим е незаконно анексиран от Русия през 2014 г. и е международно признат за част от Украйна. Лагерът е заснет и излъчен от държавен телевизионен канал.

Кой избира спортистите?

Международният олимпийски комитет има цяла структура, която се занимава с внимателния подбор на атлети.

Спортистите на Русия не са участвали пълноправно на олимпийски игри от летните игри в Рио де Жанейро през 2016 г. Тогава избухна скандалът с използването на допинг, за който са знаели на високо държавно ниво.

През 2022 г. бяха наложени санкции на руските спортисти заради войната, след които руснаците продължиха да нямат право да използват знамето си и да слушат химна си.

Притеснителното в последните дни е, че в комитета по подбор е и Моринари Ватанабе - президентът на международната федерация по гимнастика. Наскоро той бе видян как прегръща руски гимнастик, санкциониран за участието му във военните действия на Русия, по време на посещение в Москва през март. Този акт повдигна въпроса дали комитетът е безпристрастен.

За участие в Милано/Кортина се одобрени 13 руснаци.

От МОК заявиха, че предвид данните, ще преразгледат решенията си "в съответствие с решението на изпълнителния съвет и установените от него принципи".