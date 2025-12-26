Да пришпориш 15 милиона евро по улицата (СНИМКИ и ВИДЕО)

Монте Карло е синоним на лукс, а един световен шампион във Формула 1 успя да прикове вниманието дори из улиците на лъскавото княжество. Фернандо Алонсо и бременната му приятелка Мелиса Хименес си направиха разходка в едно от най-ексклузивните бижута в автомобилния свят - Mercedes CLK GTR.

Колекционерският суперавтомобил, оценяван между 9 и 15 милиона евро, изтръгна въздишки на възхищение. А минувачите се надпреварваха да го снимат.

Fernando Alonso and Melissa Jimenez in Monaco with a Mercedes CLK GTR pic.twitter.com/E7mKsbvlo2 — Motorsport MP4 (@MotorsportMP4) December 25, 2025

Самият Алонсо не показа да е впечатлен от вниманието, а с широка усмивка се наслаждаваше на момента. Самият той живее в Княжеството от години.

Само няколко бройки

Не всеки ден по улиците се движи толкова ексклузивен модел - от Mercedes CLK GTR са произведени само няколко бройки. Още по-рядко зад волана му можеш за видиш двукратен световен шампион във Формула 1.

Сцената - смесица от блясък, невероятно скъп автомобил и спортна икона - сякаш е съвсем типична картина от Монако.