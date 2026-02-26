bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Футбол Лига Европа

Черната котка Ференцварош отново мина път на Лудогорец

Българският шампион отпадна в плейофите на Лига Европа

Reuters

Черната котка Ференцварош отново мина път на Лудогорец... Българският шампион отпадна в плейофната фаза на Лига Европа, след като загуби с 0:2 като гост.

Така унгарският първенец заличи пасива си от 1:2 след двубоя в Разград и продължава към осминафиналите. Там съперник на "зелено-белите" ще бъде един от португалските Порто или Брага.

И двете попадение за домакините тази вечер бяха отбелязани преди почивката. Габи Каниховски откри в 14', а Кристофер Закариасен удвои в 30'.

В края на срещата реферът Крис Кавана направи дълъг видеопреглед на ситуация в наказателното поле на Ференцварош за фал на Чебрейлс Макрецкис срещу Квадво Дуа. Нарушение имаше, но швейцарският национал беше в засада.

Статистики за двубоя от Лига Европа между Ференцварош и Лудогорец

Ференцварош
Ференцварош
2 : 0
Лудогорец
Лудогорец
39%
Притежание на топката
61%
12
Точни удари
8
4
Неточни удари
5
47
Опасни атаки
53
10
Нарушения
12
3
Корнери
6
3
Засади
4
3-5-2
Формация
4-3-3
Стадион: Groupama Aréna

Състави

99
27 28 4
25 15 36 23 20
11 75
11 9 77
14 30 23
17 55 24 3
39
Давид Гроф 99 Давид Гроф
Ибрахим Сисе 27 Ибрахим Сисе
Toon Raemaekers 28 Toon Raemaekers
Мариано Гомес 4 Мариано Гомес
Кебраилс Макреккис 25 Кебраилс Макреккис
Мохамад Абу Фани 15 Мохамад Абу Фани
Габи Каниковски 36 Габи Каниковски
Бенс Йотвьос 23 Бенс Йотвьос
Каду 20 Каду
Б. Юсуф 11 Б. Юсуф
Лени Джоузеф 75 Лени Джоузеф
Хендрик Бонман 39 Хендрик Бонман
Сон 17 Сон
Идан Нахмиас 55 Идан Нахмиас
Оливие Вердон 24 Оливие Вердон
Антон Недялков 3 Антон Недялков
Петър Станич 14 Петър Станич
Педро 30 Педро
Дерой Дуарте 23 Дерой Дуарте
Кайо Видал Роша 11 Кайо Видал Роша
Квадво Дуа 9 Квадво Дуа
Ерик Маркъс 77 Ерик Маркъс
