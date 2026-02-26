Черната котка Ференцварош отново мина път на Лудогорец... Българският шампион отпадна в плейофната фаза на Лига Европа, след като загуби с 0:2 като гост.

Така унгарският първенец заличи пасива си от 1:2 след двубоя в Разград и продължава към осминафиналите. Там съперник на "зелено-белите" ще бъде един от португалските Порто или Брага.

И двете попадение за домакините тази вечер бяха отбелязани преди почивката. Габи Каниховски откри в 14', а Кристофер Закариасен удвои в 30'.

В края на срещата реферът Крис Кавана направи дълъг видеопреглед на ситуация в наказателното поле на Ференцварош за фал на Чебрейлс Макрецкис срещу Квадво Дуа. Нарушение имаше, но швейцарският национал беше в засада.

Очаквайте подробности!

Статистики за двубоя от Лига Европа между Ференцварош и Лудогорец