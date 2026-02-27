bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Нова победа за Лора Христова! Подкрепиха я 21 000!
Reuters

Бронзовата медалистка в индивидуалния старт на 15 км от Олимпийските игри в Милано/Кортина 2026 Лора Христова направо отвя конкуренцията, но този път не на трасето за биатлон!

Българката заслужено спечели допитването на Международен съюз по биатлон (IBU) за Най-голяма изненада на изминалите Игри!

При това го направи по категоричен начин! С 21 000 гласа!

Конкуренцията

Христова спечели най-много реакции във Фейсбук страницата на съюза при допитването до феновете. 

Тя остави зад себе си Тереза Воборникова от Чехия, която спечели бронз в масовия старт, мъжкият отбор на Финландия, стигнал до 7-о място в щафетата, както и Ане де Беше, донесла първото участие на Дания в масов старт на Олимпийски игри.

Чехкинята получи 4700 гласа, финландците - 530, а датчанката - 304. 

Какво следва?

За Лора страхотното представяне на олимпийските игри не слага край на сезона! 

След Ливиньо гордостта на Троян и целият ни национален отбор отново ще влязат в състезателен режим.

Снимка: Getty Images

Следващият кръг от Световната купа е във финландския център Контиолахти (5–8 март). До края на сезона предстоят още стартове в Отепя (13–14 март) и на легендарното трасе в Осло – Холменколен – ключови надпревари в борбата за Големия кристален глобус (19–22 март).

Очаква се бронзовата медалистка да бъде посрещната у нас в последните дни на март.

 

 
България биатлон фенове изненада победа Зимни олимпийски игри лора христова

