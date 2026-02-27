bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Денят на мача! България излиза за втора победа по пътя към европейското първенство!

Гледайте Норвегия - България, пряко по RING и на VOYO.BG

Денят на мача! България излиза за втора победа по пътя към европейското първенство!
Lap.bg

Време е за баскетбол! И за един от най-важните мачове за мъжкия национален отбор на България, който е в поход към европейското първенство m,ep 2029 г. в Естония, Гърция, Словения и Испания. 

Днес, 27 февруари, "лъвовете" на селекционера Любомир Минчев ще се изправят срещу Норвегия в градчето Хьонефос. 

Мача може да гледате пряко по RING и на онлайн платформата ни VOYO.BG от 21:00 ч.

За втора победа

Срещата е част от първия етап на квалификациите, през който българският тим трябва да мине. В групата ни са Армения и Норвегия

През ноември 2025 г. България постигна победа срещу Армения в Ботевград с 98:88. 

Снимка: Lap.bg

Тогава Норвегия гостува в Ереван и също победи със 74:62. 

Сега е ред двата тима да се срещнат един срещу друг

Без звездата

За мача в Хьонефос Любомир Минчев няма да може да разчита на Александър Везенков

"Контузен е и не може да дойде. Имаше някакви надежди, евентуално, ако се чувства по-добре. Бях говорил с него също. Той каза "Ако играя в Литва, евентуално ще дойда да играя и с националния отбор", но явно състоянието му не е такова.", сподели Минчев на тръгване към Норвегия.

41 години. Толкова делят България от последното най-добро представяне на ЕвроБаскет. Тогава родните национали излизат от групите, но отпадат на четвъртфинал от бъдещия шампион – тогавашния Съветски съюз.

Снимка: Lap.bg

Преди 4 години България за последно излезе на европейската сцена, но както и предишни години, не успя да преодолее групите в предварителния кръг.

Крачката към нов подвиг е победа над Норвегия! Ще успеят ли "лъвовете"? Гледайте пряко по RING и на VOYO.BG от 21:00 ч. днес!

