Жребият в Лига Европа! Вижте кои продължават и кога ще научат противниците си!

За жалост няма да видим Лудогорец на осминафинал в Лига Европа, след като "орлите" отпаднаха в плейофите от стария си познайник Ференцварош.

Но това не пречи да хвърлим поглед към жребия днес, 27 февруари. Кой срещу кого във втория по сила европейски клубен турнир?

Това ще разберем от 14:00 ч., пряко по bTV Action!

Тимовете

След плейофите са ясни 16-те тима, които днес ще научат съдбата си. Това са:

Поставени

Лион (Франция)

Астън Вила (Англия)

Мидтиланд (Дания)

Бетис (Испания)

Порто (Португалия)

Брага (Португалия)

Фрайбург (Германия)

Рома (Италия)

Непоставени

Генк (Белгия)

Болоня (Италия)

Щутгарт (Германия)

Ференцварош (Унгария)

Нотингам Форест (Англия)

Селта (Испания)

Лил (Франция)

Панатинайкос (Гърция)

Те вече са почти наясно със схемата до финала:

Мачовете

Победителят в Лига Европа ще научим на 20 май, като мачът е в Истанбул.

Ето и кога са срещите:

Осминафинали: 12 и 19 март 2026 г.

Четвъртфинали: 9 и 16 април 2026 г.

Полуфинал: 30 април и 7 май 2026 г.

Елиминациите са по традиционната схема - в два мача на разменено домакинство и с общ резултат. Головете на чужд терен не важат.