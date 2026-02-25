Да си дете на София, но никога да не си се докосвал до Витоша (ВИДЕО)

Да си дете на София, но никога да не си се докосвал до Витоша... Такава е съдбата на бронзовия олимпийски медалист в сноуборда - Тервел Замфиров и на стотици таланти в белите спортове, които търсят реализация по другите ни зимни курорти.

Успешните игри в Милано/Кортина за пореден път повдигат въпроса за актуализация на плана за управление на природния парк.

Въпреки че е роден в София, олимпийският медалист в сноуборда Тервел Замфиров никога не е тренирал на Витоша. Но баща му е.

Снимка: Reuters

"Витоша е прекрасно място, на което аз съм израснал, и на което и аз съм карал ски. За съжаление, нашите деца не могат да карат заради бюрократични неуредици и псевдозелени политики", коментира Замфиров-старши пред bTV.

Замфиров, заедно със Съюза на архитектите, Туристическия съюз и сдружението на Витошките ски и сноуборд училища, призоваха за актуализация на плана за управление на Природен парк „Витоша“ и незабавни решения, които да върнат планината на хората.

"Трябва да се направят промени в няколко закона – закона за устройство на териториите, закона за горите, закона за биолгичното разнообразие и за защитените територии. Сега тепърва ще започнем дипломатически совалки и проучвания на новите и стари политици кога и как това може да се случи"

Снимка: Reuters

За разлика от Тервел Замфиров, най-добрият ни алпийски скиор - Алберт Попов, се е докосвал до тренировките на Витоша. Но само за малко, като дете.. Иска обаче неговите деца да тренират там.

"Искаме да знаем кога ще можем да ползваме Витоша отново. Докога ще продължаваме да лишаваме софиянци от спорт на Витоша. Трябва да има лифтове. Обиколил съм света и никъде не съм виждал такъв погром.", заяви Попов.

А докато се намери решение за противодействие на погрома, децата на София и Тервел Замфиров ще гледат Витоша единствено през прозореца...