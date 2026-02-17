bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Днес на Игрите: Да се докоснем до красотата на Александра Фейгин

Мъжката ни щафета в биатлона преследва добро представяне

Днес на Игрите: Да се докоснем до красотата на Александра Фейгин

Само няколко дни остават до края на олимпийските игри в Милано/Кортина, но българското участие още не е приключило. 

Надеждите за добро представяне са дори по-силни след двата бронзови медала - на Тервел Замфиров в сноуборда и на Лора Христова в биатлона. 

В 11-ия ден на Игрите е време да погледнем към най-красивия зимен спорт с българско участие - фигурното пързаляне, а и да не забравяме биатлона, където чакаме добро представяне и от мъжете. 

Александра Фейгин

В 19:30 ч. единствената родна представителка във фигурното пързаляне ще излезе на леда за да представи кратката си програма. 

Александра Фейгин бе знаменосец на родната делегация при откриването и сега за първи път ще се впусне в надпревара. Тя стартира с осми номер и целта е влизане в топ 24, което ще ѝ осигури представяне и на волната програма на 19 февруари, четвъртък.

Снимка: БГНЕС

Българката участва на олимпийски игри за втори път, като в Пекин 2022 завърши 23-та в генералното класиране. 

Мъжката щафета в биатлона

Благой Тодев, Владимир Илиев, Константин Василев и Антон Синапов са далеч от представянето на дамите в биатлона, но имат време за "поправка". 

Четиримата ще бъдат отбор и ще стартират щафетно в 15:30 ч. 

Те са 19-ти от 20 тима на старта, които ще се борят за медалите. 

Снимка: bgnes

 

Тагове:

биатлон щафета милано Зимни олимпийски игри александра фейгин кортина

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Олимпийска шампионка си показа бельото за $1 милион

Олимпийска шампионка си показа бельото за $1 милион
Невидимата защита, която спаси Линдзи Вон (ВИДЕО)

Невидимата защита, която спаси Линдзи Вон (ВИДЕО)
След 0:3 от Левски: Херо си тръгна от Ботев Пловдив

След 0:3 от Левски: Херо си тръгна от Ботев Пловдив
Еден Азар: Вече съм таксиметров шофьор! И ми е добре!

Еден Азар: Вече съм таксиметров шофьор! И ми е добре!

България започва 2026 г. срещу Соломоновите острови сутрин

България започва 2026 г. срещу Соломоновите острови сутрин

Последни новини

Специалния срещу

Специалния срещу "Кралете": Лисабон отново ще полудее (ВИДЕО)
Олимпийска шампионка си показа бельото за $1 милион

Олимпийска шампионка си показа бельото за $1 милион
След 4 операции: Линдзи Вон излетя за САЩ

След 4 операции: Линдзи Вон излетя за САЩ
Федерации поискаха служебен министър от спортно семейство

Федерации поискаха служебен министър от спортно семейство
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV