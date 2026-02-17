Днес на Игрите: Да се докоснем до красотата на Александра Фейгин

Само няколко дни остават до края на олимпийските игри в Милано/Кортина, но българското участие още не е приключило.

Надеждите за добро представяне са дори по-силни след двата бронзови медала - на Тервел Замфиров в сноуборда и на Лора Христова в биатлона.

В 11-ия ден на Игрите е време да погледнем към най-красивия зимен спорт с българско участие - фигурното пързаляне, а и да не забравяме биатлона, където чакаме добро представяне и от мъжете.

Александра Фейгин

В 19:30 ч. единствената родна представителка във фигурното пързаляне ще излезе на леда за да представи кратката си програма.

Александра Фейгин бе знаменосец на родната делегация при откриването и сега за първи път ще се впусне в надпревара. Тя стартира с осми номер и целта е влизане в топ 24, което ще ѝ осигури представяне и на волната програма на 19 февруари, четвъртък.

Снимка: БГНЕС

Българката участва на олимпийски игри за втори път, като в Пекин 2022 завърши 23-та в генералното класиране.

Мъжката щафета в биатлона

Благой Тодев, Владимир Илиев, Константин Василев и Антон Синапов са далеч от представянето на дамите в биатлона, но имат време за "поправка".

Четиримата ще бъдат отбор и ще стартират щафетно в 15:30 ч.

Те са 19-ти от 20 тима на старта, които ще се борят за медалите.