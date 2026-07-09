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Добре дошла, Миа! Катрин Тасева стана майка за втори път

Федерацията по художествена гимнастика съобщи прекрасната новина

Добре дошла, Миа! Катрин Тасева стана майка за втори път
 

Голямото семейство на българската художествена гимнастика се увеличи с още едно малко съкровище.

Една от най-обичаните български гимнастички Катрин Тасева стана майка за втори път, съобщи българската федерация. Участничката на Олимпийските игри в Токио дари живот на малката Миа.

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Тасева е сред най-ярките имена в българската художествена гимнастика през последното десетилетие. В кариерата си тя спечели редица отличия от турнири за Световната купа, европейски първенства и световни шампионати, а с изяществото и характера си се превърна в една от любимките на феновете.

След края на състезателната си кариера Катрин продължи да бъде част от голямото семейство на художествената гимнастика, а сега има още един прекрасен повод за радост в личния си живот.

"На Катрин и цялото ѝ семейство пожелаваме безброй щастливи мигове, здраве, спокойствие и много любов. Нека Миа расте щастлива, усмихната и обградена с топлина, а домът им винаги да бъде изпълнен с детски смях и сбъднати мечти", написаха от БФХГ.

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