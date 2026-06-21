Художествена гимнастика Публикувано в Елица Кънчева Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Катрин Тасева в очакване на второто си дете: Мъжът ми не знаеше коя съм аз (ВИДЕО) Бившата гимнастичка разказа за живота си след спорта и за щастието на семейния живот

Катрин Тасева е една от емблематичните гимнастички на България в последните години.

Сребърната медалистка от световното през 2018 в София (отборно) и от европейското през 2017 в Будапеща (лента) не е избягала изцяло от спорта. Фокусът вече е върху собствената ѝ школа, а и върху семейството, което съвсем скоро ще стане по-голямо.

Тасева очаква второто си дете с половинката си Станислав. Двамата се радват на 3-годишния Николай, а сега им предстои да се радват на момиче.

Животът след гимнастиката

"Според мен изпитваш депресия, защото си свикнал - ставам, правя закуска, тръгвам за залата, тренирам, обядвам, връщам се, възстановям се. Свикнал си на един ритъм. Знаех какво ще се случи, имах план. Когато спрях, не знаех утре какво ще правя, докато нямах работа. Бях сигурна, че искам да създам семейство, докато съм по-млада", каза Тасева и добавя:

"Когато си бил професионалист, си добре психически подготвен за живота. Нашите треньори ни подготвяха не само на килима в залата и как да правим съчетания, а как да влезем в живота, как да се справяме с трудностите, да ги преодоляваме, да сме упорити, дисциплинирани"

Семейството

Катрин не крие, че да отвориш собствен клуб по художествена гимнастика не е лесно, но тя се наема след безрезервната подкрепа на половинката си.

"Ние се запознахме точно след края на нашата кариера. Живея в район в София, който е доста приятен за разходки. Той имаше сладкарница там и се запознахме в нея. Минавах да изпия една кафе, да си взема сладки. Той въобще не знаеше коя е Катрин Тасева. Той е много далеч от спорта. Започнахме да се опознавахме.", разказа тя.

Снимка: Instagram

Днес Тасева е собственик на един от големите клубове у нас, а мечтата ѝ е да има собствена зала.

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