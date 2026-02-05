bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Епидемия на игрите? Отложиха хокеен мач заради норовирус

13 финландки са карантинирани в олимпийското село с повръщане и висока температура

Откриването на Милано/Кортина 2026 е утре, но първите надпревари от зимните олимпийски игри вече са в ход. Една от тях обаче - мачът между Финландия и Канада от женския хокеен турнир, пропадна заради обезпокоителна причина.

Цели 13 финландки се оказаха заразени с норовирус и страдат от повръщане, стомашни проблеми и висока температура. Поради тази причина отборът е под карантина в олимпийското село.

Двубоят трябваше да започне в 21:15 ч. българско време и да е първи за двата тима на игрите. Организаторите решиха да насрочат нова дата - 12 февруари, когато завършва груповата фаза.

Всички нужни мерки

Заразените хокеистки са изолирани от останалите атлети в селото, а шефът на финландската делегация Кимо Оакйринен бе категоричен, че "са взети всички мерки в изключително трудна ситуация".

Норовирусът представлява патоген, който причинява стомашно-чревни инфекции предимно през зимата. Той е много заразен и се предава лесно чрез пряк или непряк контакт. Може да се разпространява бързо на места като болници, училища и дневни центрове.

Повечето хора са имали среща с норовируса, защото той предизвиква често срещано заболяване на стомаха и чревния тракт. Норовирусът също може да бъде причинител на хранително отравяне, тъй като заразяването с него може да се случи при консумация на замърсена храна.

Домакински триумф

В същото време днес се изиграха три мача в турнира при жените, който започва 6 дни преди на леда да излязат асовете при мъжете, включително звездите от НХЛ. В същата група А САЩ разгромиха Чехия с 5:1. Петият тим в тази група е Швейцария.

В група В зрителите в зала "Санта Джулия" аплодираха победата на Италия над Франция с 4:1. Швеция удари Германия с 4:1.

