Ето и десетте, които ще се борят за Спортист на годината!

Стана ясно кои десет български спортисти ще се борят за приза за Номер 1 за 2025 г.

Финалното подреждане ще стане ясно след зимните олимпийски игри в Милано/Кортина (6-22 февруари), а сега знаем само имената им.

Ето ги и тях по азбучен ред:

Алберт Попов (Ски-алпийски дисциплини)

Александър Везенков (Баскетбол)

Александър Николов (Волейбол)

Божидар Саръбоюков (Лека атлетика)

Иван Иванов (Тенис)

Карлос Насар (Вдигане на тежести)

Никола Цолов (Автомобилизъм)

Симеон Николов (Волейбол)

Стилияна Николова (Художествена гимнастика)

Тервел Замфиров (Сноуборд)

Наградата се определя след гласуване на спортните журналисти у нас. Този път те са 117.

Непосредствено след тях в подреждането на най-достойните за 2025 г. следват Алекс Грозданов (Волейбол), Рами Киуан (Бокс), Малена Замфирова (Сноуборд), Кирил Милов (Борба), Милена Тодорова (Биатлон), Йоана Илиева (Фехтовка), Григор Димитров (Тенис), Радослав Янков (Сноуборд), Радослав Росенов (Бокс), Александър Василев (Тенис), Юлияна Янева (Борба), Магомед Рамазанов (Борба), Владимир Зографски (Ски скокове), Димана Иванова (Волейбол), Петър Мицин (Плуване), Мирослава Минчева (Спортна стрелба), Габриела и Стефани Стоеви (Бадминтон).

Снимка: БГНЕС

Отбор и треньор

Отбор номер 1 за 2025 г. ще бъде определен между световните шампионки от националния отбор по волейбол за жени до 19 г. и световните вицешампиони от националния отбор по волейбол за мъже.

На церемонията ще бъдат връчени и наградата за Най-добър спортист с увреждания.

Приз ще има и за Треньор номер 1, като в класацията участват само българи.

Снимка: fivb.com

Ще научим и кой е носителят на специалната награда "Вдъхновение", която се връчва на значима личност, която с работата и постиженията си е инспирирала и подкрепила развитието на българския спорт и българските спортисти.

Ще бъдат присъдени и специални награди от името на спортните журналисти в знак на уважение към заслужили български спортисти.

Историята

Първата официална анкета е проведена през 1958 г. В допитването, организирано от "Народен спорт" печели баскетболистката Ваня Войнова - първият официален победител в "Спортист на годината".

Рекордьор по спечелване на най-престижната награда е Стефка Костадинова - 4 пъти. Боян Радев и Станка Златева са избирани за №1 по 3 пъти.

Снимка: БГНЕС

Осем големи български спортисти са триумфирали по два пъти - Продан Гарджев, Петър Киров, Христо Марков, Серафим Тодоров, Йордан Йовчев, Румяна Нейкова, Григор Димитров и Александър Везенков.