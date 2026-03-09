След 6 часа и с успех: Приключи операцията на Малена Замфирова

Операцията на Малена Замфирова в австрийския град Грац приключи с успех. 16-годишната сноубординтска претърпя сложна интервенция, продължила повече от 6 часа.

Най-много усилия са положили лекарите за реставрацията на раздробената бедрена кост. Фиксиран е тазът и са свалени външните фиксатори, които стабилизираха таза и бедрото до този момент.

Според главния хирург операцията е минала много добре. Хирургична интервенция в раменната област ще бъде извършена от друг специалист по-късно тази седмица.

Със забавяне

Операцията трябваше да се извърши още в петък, 6 март, но тогава показателите на Малена не позволиха.

Припомняме, че тя бе пометена в гръб от скиор, спуснал се по съседната "черна" писта в курорта Шпиндлерув Млин в Чехия, където трябваше да стартира в Световната купа.

Възстановяване

След приключване на операциите, ще стане ясно какви ще са следващите стъпки за възстановяването на българката.

Още преди операцията бащата на Малена - Анатолий Замфиров, заяви, че на дъщеря му предстоят и нови изследвания, за да се установи има ли разкъсана кръстна връзка на коляното.

Подкрепа

Ситуацията със Замфирова, която в кратката си, но успешна кариера има 3 подиума за Световната купа, обедини в нейна подкрепа елита на сноуборда.

Тя получава стотици съобщения, а част от колегите ѝ караха с емблематичните за нея черни ленти на бузите.