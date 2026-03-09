bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
След 6 часа и с успех: Приключи операцията на Малена Замфирова

Раздробената бедрена кост е реставрирана, тазът е фиксиран

bgnes

Операцията на Малена Замфирова в австрийския град Грац приключи с успех. 16-годишната сноубординтска претърпя сложна интервенция, продължила повече от 6 часа.

Най-много усилия са положили лекарите за реставрацията на раздробената бедрена кост. Фиксиран е тазът и са свалени външните фиксатори, които стабилизираха таза и бедрото до този момент.

Според главния хирург операцията е минала много добре. Хирургична интервенция в раменната област ще бъде извършена от друг специалист по-късно тази седмица.

Румен развя българското знаме срещу болницата, в която е Малена Замфирова (ВИДЕО)

Със забавяне

Операцията трябваше да се извърши още в петък, 6 март, но тогава показателите на Малена не позволиха. 

Припомняме, че тя бе пометена в гръб от скиор, спуснал се по съседната "черна" писта в курорта Шпиндлерув Млин в Чехия, където трябваше да стартира в Световната купа. 

Тервел Замфиров пред bTV: Малена е любимото дете в сноуборд семейството! (ВИДЕО)

Възстановяване

След приключване на операциите, ще стане ясно какви ще са следващите стъпки за възстановяването на българката. 

Още преди операцията бащата на Малена - Анатолий Замфиров, заяви, че на дъщеря му предстоят и нови изследвания, за да се установи има ли разкъсана кръстна връзка на коляното. 

Подкрепа

Ситуацията със Замфирова, която в кратката си, но успешна кариера има 3 подиума за Световната купа, обедини в нейна подкрепа елита на сноуборда. 

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Най-важното спускане на Малена Замфирова (ВИДЕО)

Тя получава стотици съобщения, а част от колегите ѝ караха с емблематичните за нея черни ленти на бузите. 

Тагове:

операция сблъсък счупване таз фрактура бедрена кост Малена Замфирова

