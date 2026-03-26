Феноменът Карлос Насар: Пряко по bTV (ВИДЕО)

Гледайте участието на българския Херкулес на европейското първенство ексклузивно в ефира на bTV

Карлос Насар! Как ли не сме го наричали? Суперталант. Херкулес. Златно момче. Феномен. И всичко това е твърде оскъдно, когато говорим за чудовищните му възможности и талант от друга галактика.

Днес, Карлос Насар е изправен на прага на поредния връх в кариерата си – участие на европейското първенство по вдигане на тежести в Грузия. bTV Media Group пък ще ви направи съпричастни с всяка една стъпка на това изключително момче към върха на Стария континент.

Карлос Насар ще атакува четвърта поредна европейска титла, като това ще се случи на 24 април в Батуми. Зрелище, което не е за изпускане и спектакъл, който е възможно да гледате на живо единствено в каналите на bTV Media Group.

Феноменът Насар: Пряко по bTV

Шампионските опити на Карлос Насар на 24 април може да се гледат пряко само в ефира на две български телевизии – по основния ни канал bTV, както и по спортната телевизия на България – RING.

Освен това, цялото състезание на олимпийския, трикратен световен и трикратен европейски шампион по вдигане на тежести ще бъде достъпно на живо и на дигиталната ни платформа VOYO.BG.

Кога и къде да гледаме Насар?

Датата е 24 април, петък. Началото на състезанието, в което Карлос Насар ще даде всичко от себе си, за да триумфира за четвърти пореден път като континентален шампион, е точно в 14:00 ч. българско време.

Прякото ни предаване в ефира на bTV, както и на RING и по VOYO.bg обаче ще започне в 13:30 ч. със специално студио. Студийната ни програма ще продължи чак до новините на bTV в 17:00 ч. на 24 април.

Какво да очакваме?

bTV изпраща свои специални пратеници на европейското първенство в Батуми. Репортерът Калоян Кюркчиев, съвместно с оператора Николай Червенков ще предават на живо всяка шампионска стъпка на Карлос Насар на грузинска земя, както и на всички останали щангисти от националния отбор, от които също чакаме златни медали и рекорди.

В студиото в София ще видите ексклузивни интервюта с Насар и със съотборниците му, специални документални епизоди от една поредица за историята – „Железните“, проследяващa пътя и на Насар, и на колегите му от държавния тим, мнения на експерти, аугментирана реалност, анимирани графики и т.н.

А специалното студио на 24 април в ефира на bTV и на RING далеч няма да е единственото телевизионно студио, посветено на железните мъже на България и на феноменалния Карлос Насар.

Очаквайте поредицата „Железните“

Документалата поредица „Железните“, както и едноименните студиа, посветени на Карлос Насар и на железните мъже на България, ви очакват в седмица, в която у нас почти всичко ще бъде посветено на политиката и на парламентарните избори на 19 април.

На 19 април обаче стартира и европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми, а за ценителите на този мъжки спорт, още на 17 април вечерта, веднага след късните новини по bTV вечерта, стартираме с първото студио „Железните“.

Програма на студиата „Железните“

17 април, петък – веднага след късните новини по bTV
21 април, вторник – веднага след късните новини по bTV
23 април, четвъртък – веднага след късните новини по bTV
24 април, петък – веднага след късните новини по bTV

В седмицата от 13 април, спортната редакция ще публикува и ексклузивните документални епизоди, посветени на железните мъже на България. Целите епизоди ще бъдат доспъпни на VOYO.BG, а избрани откъси от тях ще може да гледате в сутрешния блок на bTV, в уикенд предаванията ни, както и на спортния сайт btvsport.bg.

А в социалните ни мрежи очаквайте истинско изобилие от специално съдържание за щангистите, които винаги намират начин да донесат гордост на България.

