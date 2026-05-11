Фаворитът в Джирото за България: Публиката беше супер, но не спах добре в първия хотел

Взех си маска и дезинфектант за ръце, разказва Йонас Вингегор

След три етапа, проведени по българските пътища, пелотонът на Джиро д’Италия 2026 се премества към Италия след ден за трансфер — период, който не е особено добре дошъл за лидера на Visma | Lease a Bike Йонас Вингегор.

Датчанинът, който е сочен за фаворит №1 за крайната победа в Рим, призна, че би предпочел да избегне дългото пътуване между двете страни, но все пак е взел предпазни мерки. „Взех си маска и дезинфектант за ръце“, каза той пред Feltet.dk, подчертавайки риска от разболяване в натоварения пелотон.

Притесненията му са свързани с типичните рискове при големите обиколки, особено в ранната фаза на състезанието, когато всяко заболяване може да повлияе сериозно на шансовете за генералното класиране.

Стартът в България също не е бил напълно комфортен извън битката на шосето.

„Първата нощ, в която спах добре, беше снощи. Не винаги се спи в еднакво добри хотели“, каза той. „В първия хотел също имаше много шум, вчера бяхме в добър хотел и спах добре.“

Въпреки това той не очаква това да му повлияе след подновяването на състезанието в Италия.

„Не, изобщо няма да е проблем. Не че съм спал лошо, но не съм спал и супер добре“, добави Вингегор.

От спортна гледна точка, отборът Visma | Lease a Bike е преминал първите три етапа в България според плана, като основната цел е била Вингегор да бъде предпазен от инциденти. Той е 19-и в генералното класиране, на 10 секунди зад лидера Гихермо Томас Силва (XDS Astana).

Спортният директор Марк Рийф изрази удовлетворение от представянето на отбора, въпреки падането на Уилко Келдерман във втория етап:

„Целта беше да преминем безопасно през началните етапи с Йонас и успяхме да го направим. Силният му финал вчера ни дава много увереност за останалата част от състезанието.“

Самият Вингегор даде смесена оценка за българския старт на Джирото. Той похвали атмосферата, но посочи и проблеми с настилката:

„Мисля, че беше добре. Имаше много хора и добра атмосфера по трасето. Но изглеждаше много хлъзгаво и днес отново някой падна, защото се подхлъзна в завой. Може да е малко по-опасно, отколкото на други места, но така стоят нещата. Радвам се, че стигнахме дотук“, добави той.

Сега състезанието се премества в Италия, където Вингегор заяви, че е готов да продължи:

„Да, наистина очаквам с нетърпение.“

