Фейгин с олимпийска квота за България

Александра Фейгин спечели 15-а квота за България за олимпийските игри през 2026 година в Милано. 22-годишната фигуристка се класира за финала на световното първенство в Бостън, САЩ.

Тя получи оценка от 57,22 точки за композиция си върху музикалната тема от сериала "Игра на тронове" - Light of the Seven. Фейгин обаче не успя да подобри оценката си от европейското първенство в Талин през януари, когато получи 53,32 точки.

В състезанието участваха общо 33 фигуристки, като най-добра бе американката Алиса Лиу, която бе оценена с 74,58 точки. В тройката попаднаха още Моне Чибо от Япония с 73,44 точки и Исабо Левито от САЩ с 73,33 точки.

Снимка: БГНЕС

За волната програма се класираха всички от Топ 24. По регламента на международния съюз по кънки (ISU) именно най-добрите 24 в света взимат олимпийски квоти.

Спечелената квота от Александра Фейгин е 15-а за България за зимните олимпийски игри в курорта Кортина, в близост до Милано. Фигурното пързаляне е четвъртият различен спорт, който вече има гарантирано участие на Игрите догодина след биатлона, алпийските ски и ски бягането.

Фейгин стана първата българска фигуристка, която ще участва на две различни Олимпиади след Пекин 2022.

