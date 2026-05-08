Французин е първият победител в Джирото у нас. Масово падане беляза финала!

Френският колоездач Пол Мание е победител в първия етап на 109-ото издание на Джиро д'Италия - колоездачната обиколка на Италия, която тази година стартира от Несебър.

За първи път страната ни посреща колоездачна надпревара от толкова висок калибър, като през България ще преминат първите три етапа.

Малко преди финала днес, 8 май, в Бургас, масово падане беляза надпреварата.

Победата

Времето на Мание е 3 часа, 21 минути и 8 секунди, а на второ и трето място са Тобиас Лунд Андерсен (Дания) и Итън Върнън (Великобрпитания). Соченият като фаворит Джонатан Милан (Италия) остана на четвъртото място.

Преследвачите, както и цялата основна група, завършиха с времето на победителя, тъй като на 500 метра преди финала се случи масово падане в колоната, като само първите десет успяха да го избегнат и да финишират нормално.

Втори етап

Утре, 9 май, предстои вторият етап на Джиро д'Италия у нас. Той ще стартира в 12:00 ч. от Бургас и ще завърши във Велико Търново.

Дължината му е 221 километра.

Снимка: bgnes

Колоездачите ще преминат по улиците на Бургас, продължават по път I-9 Бургас – кв. „Ветрен“, по път I-6 кв. „Ветрен“ – Айтос – Карнобат – Сливен, след това по третокласния път III-488 Тополчане - Сливен, преминават през гр. Сливен, продължават по път II-53 Сливен – Бяла – прохода „Вратник“ – Майско – Елена – Миндя – Мерданя – Лясковец, преминават по общинската пътна мрежа на Лясковец до Шереметя, по път I-4 Шереметя – Велико Търново, по уличната мрежа на гр. Велико Търново.