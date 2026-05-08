bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо

Французин е първият победител в Джирото у нас. Масово падане беляза финала!

109-ото издание на колоездачната обиколка на Италия започна в Несебър

Французин е първият победител в Джирото у нас. Масово падане беляза финала!
bgnes

Френският колоездач Пол Мание е победител в първия етап на 109-ото издание на Джиро д'Италия - колоездачната обиколка на Италия, която тази година стартира от Несебър. 

За първи път страната ни посреща колоездачна надпревара от толкова висок калибър, като през България ще преминат първите три етапа. 

Малко преди финала днес, 8 май, в Бургас, масово падане беляза надпреварата. 

Победата

Времето на Мание е 3 часа, 21 минути и 8 секунди, а на второ и трето място са Тобиас Лунд Андерсен (Дания) и Итън Върнън (Великобрпитания). Соченият като фаворит Джонатан Милан (Италия) остана на четвъртото място.

Преследвачите, както и цялата основна група, завършиха с времето на победителя, тъй като на 500 метра преди финала се случи масово падане в колоната, като само първите десет успяха да го избегнат и да финишират нормално.

Втори етап

Утре, 9 май, предстои вторият етап на Джиро д'Италия у нас. Той ще стартира в 12:00 ч. от Бургас и ще завърши във Велико Търново. 

Дължината му е 221 километра. 

Снимка: bgnes

Колоездачите ще преминат по улиците на Бургас, продължават по път I-9 Бургас – кв. „Ветрен“, по път I-6 кв. „Ветрен“ – Айтос – Карнобат – Сливен, след това по третокласния път III-488 Тополчане - Сливен, преминават през гр. Сливен, продължават по път II-53 Сливен – Бяла – прохода „Вратник“ – Майско – Елена – Миндя – Мерданя – Лясковец, преминават по общинската пътна мрежа на Лясковец до Шереметя, по път I-4 Шереметя – Велико Търново, по уличната мрежа на гр. Велико Търново.

 
Тагове:

несебър бургас джиро джиро диталия първи етап Пол Мание

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Изтриха милиони профили в

Изтриха милиони профили в "Инстаграм". Роналдо с най-големи загуби!

Официално: Берое е без лиценз!

Официално: Берое е без лиценз!
Тотален хаос в Реал! Чуамени прати Валверде в болница

Тотален хаос в Реал! Чуамени прати Валверде в болница
Новият министър на спорта: Ще борим зависимостите, елитният спорт е визитката!

Новият министър на спорта: Ще борим зависимостите, елитният спорт е визитката!

Последни новини

Изтриха милиони профили в

Изтриха милиони профили в "Инстаграм". Роналдо с най-големи загуби!

Спортната редакция на bTV с ново попълнение! Добре дошъл, Мартин!

Спортната редакция на bTV с ново попълнение! Добре дошъл, Мартин!

Людмил Хаджисотиров: Ако искаме добри играчи – първо трябва да създадем добри треньори (ЧАСТ 2)

Людмил Хаджисотиров: Ако искаме добри играчи – първо трябва да създадем добри треньори (ЧАСТ 2)
Официално: Берое е без лиценз!

Официално: Берое е без лиценз!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV