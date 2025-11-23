Гащеризонът на Бионсе засенчи победата на Макс Верстапен (ВИДЕО)

Формула 1 сама по себе си е една от най-атрактивните спортни надпревари. Бързи болиди, миризма на бензин, адреналин, опасност и много пари - няма как това да не привлича зрителите.

Когато календарът достигне етапа, в който Лас Вегас е домакин, нещата ескалират с още и още блясък.

В надпреварата големият победител се оказа шампионът от миналия сезон Макс Верстапен. Само че пилотът на "Ред Бул" беше засенчен от редица звезди, сред които певицата Бионсе. Нейният гащеризон се оказа по-интересна тема.

Деколтето

Рекордьорката по спечелени награди "Грами" - 35, се появи на пистата готова за старт! Тя бе заложила на състезателен гащеризон, но не такъв с нужните екстри на всеки пилот, а изработен специално за нея от известен моден бранд.

Бионсе и съпругът ѝ - рапърът и продуцент Джей Зи, привлякоха вниманието на журналистите веднага. И няма как да е иначе, след като американската поп звезда се появи с наполовина разкопчан гащеризон, който не скриваше много от деколтето ѝ. Външният ѝ вид върна спомените за момичетата на пистите, с които от Формула 1 се разделиха през 2018 г. насам, тъй като практиката се смята за сексистка.

Бионсе все пак наистина бе момиче на пистата, като тя и съпругът ѝ бяха гости в бокса на "Ферари", където сърдечно се поздравиха с Люис Хамилтън.

Те обаче не му донесоха късмет, тъй като британецът остана 10-ти в крайното класиране.

Нищо не е решено

Победата на Верстапен запази шансовете му за пета поредна титла.

До края на сезона остават два старта, като при пилотите в момента лидер е Ландо Норис от "Макларън", който финишира втори в Лас Вегас. Той има 408 точки.

Снимка: Reuters

След него се нарежда Оскар Пиастри ("Макларън") с 378 точки, а след тях е Верстапен с 366.

