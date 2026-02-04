Глина в бельото и инжекции в пениса: Тъмната страна на ски скоковете

Има ли значение размерът, гласи един от вечните въпроси. На него ще получите различни отговори в зависимост от това кого питате. Но ако се ски скачач на олимпийските игри в Милано/Кортина, тогава да - размерът има значение!

Всъщност той е толкова важен, че спортистите ще имат микрочипове в чатала в опит да бъдат пресечени потенциални измами.

Ски скоковете бяха разтърсени от сензационен скандал преди игрите. Оказа се, че някои от участниците са инжектирали хиалуронова киселина в мъжествеността си или са тъпкали глина в бельото си.

Налудничавите практики всъщност осигуряват предимство в състезанията. Така скачачите получават правото да носят по-голям костюм, което от своя страна увеличава подемната сила и намалява скоростта на падане.

По-дълъг полет

Проучване във Frontiers установи, че дори допълнителни 2 см в обиколката на костюма могат да намалят съпротивлението с 4 процента, а подемната сила - с 5 процента. Това се равнява на допълнителни 5,6 метра дължина на скока. А при изравнените сили в елитния спорт подобна разлика може да раздели триумфа от провала.

На световното първенство миналата година двама от най-добрите норвежци бяха уличени в измами с размера на мъжките си достойнства. Скандалът доведе до 18-месечна забрана за старши треньора Магнус Бревик, помощник-треньора Томас Лобен и члена на персонала Адриан Ливелтен.

Самите скиори - Мариус Линдвик (актуален олимпийски шампион на голяма шанца) и Йохан Андре Форфанг (двукратен олимпийски медалист) бяха санкционирани за 3 месеца.

Нахален опит

В Международната федерация по ски (FIS) са свикнали с какви ли не измами, но в случая останаха смаяни от "нахалния опит". Впоследствие регулаторният орган въведе и нови мерки за игрите в Милано/Кортина.

Те включват нови 3D сканиращи измервания, за да се гарантира точният размер на екипите. Самите костюми ще преминат през контролен пункт, където ще бъдат инсталирани защитени от несанкциониран достъп микрочипове, за да се предотврати всеки опит за манипулация.

Ако все пак някой реши да мами, ще бъде подложен на система с жълти и червени картони, подобна на тази на футболните мачове. Първи опит за манипулация ще води до дисквалификация и жълт картон, а последващо нарушение означава червен картон и отборна санкция.

Зимните олимпийски игри започват в петък и приключват на 22 февруари. Българският представител в ски скоковете ще бъде Владимир Зографски.