Божидар Саръбоюков направи исторически хеттрик (ВИДЕО)

2 дни и 3 титли. Това е равносметката за Божидар Саръбоюков, който завърши националния шампионат със златни медали в тройния скок (16,61 м), скока на височина (2,28 м) и скока на дължина (8,12 м).

Първият ден

В първия ден от Божидар взе участие в тройния скок и остави всички конкуренти зад себе си с постижение от 16,61 м.

„Имаше малко страх в мене, защото всички ми казаха да се предпазя от контузии. Аз много добре знам какво е основното ми състезание тази година. Но исках да се забавлявам“, сподели деветият в класацията „Спортист на годината“.

21-годишният състезател е устремен към световното първенство на закрито в Полша, което стартира на 20 март.





Поклон и уважение от Тихомир Иванов

Да получиш признание от човека, който ти е носил вдъхновение. Това изпита Саръбоюков, след като завоюва златен медал в скока на височина от не кой друг, а от осмия на Олимпийските игри в Париж Тихомир Иванов.

Атлетът от Харманли регистрира нов национален рекорд с 2,28 м. Тихомир остана втори с 2,18 м. На стълбичката се качи и Кристиян Цанев със 1,99 м.

„За мен е чест, че Тишо ми се поклони. Просто… това е… една сбъдната мечта. Наистина мога да кажа, че професионално започнах спорта заради него. Имаме дори снимки, на които съм три глави под него. Наистина се радвам, че той ми честити“, каза той.

Той дори опита да стигне още по-високо – с летва на височина от 2,32 м. Въпреки това обаче и трите му опита бяха неуспешни, но публиката по трибуните доказа, че вече има своя нов любимец.

С тези 2,28 атлетът от Хеброс покри норматив за участие на европейското първенство на открито в Бирмингам.

"Един скок ми стига"

8 февруари и подобрен рекорд на Ивайло Младенов с резултат от 8,39 м. Три дни по-късно – 8,45 м и гордостта да оглави световната ранглиста. 18 дни по-късно Божидар Саръбоюков записа пореден успех в коронната си дисциплина – скока на дължина.

И още по-впечатляващ е начинът, по който го постигна – беше му необходим само един опит, за да си подсигури и тази титла. Веднага след първия си (и успешен) опит на скока на височина, той се насочи към коридора за засилване и без проблеми се приземи на 8,12 метра – резултат, който конкурентите му не успяха да преборят.

Какво сподели пред камерата на bTV Саръбоюков за колегата си Христо Илиев и представянето си в двата дни – чуйте повече в интервютата.