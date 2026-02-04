bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Илияна Йотова на вечеря с шефката на МОК

Президентът на България и Весела Лечева сред почетните гости

Президентът на България Илияна Йотова ще вечеря с президента на МОК Кърсти Ковънтри. На бляскавото събитие в Милано ще присъства и избраната за председател на БОК, но все още невписана в Търговския регистър Весела Лечева. Останалите гости също са държавни глави и президенти на национални олимпийски комитети.

На 6 февруари българският президент ще бъде посрещната и от своя италиански колега Серджо Матарела в Кралския дворец в Милано, където ще се състои прием, посветен на тържественото откриване на XXV Зимни олимпийски игри. По-късно Илияна Йотова ще участва и в церемонията на стадион "Сан Сиро", където ще бъде даден старт на игрите и запален олимпийският огън.

В рамките на посещението си президентът Йотова ще посети олимпийското село в Милано, където ще се срещне с български спортисти. По време на визитата в Италия държавният глава ще отдаде почит пред барелефа на Васил Левски на площад "Сан Паоло" в Монца. Скулптурата, дело на Борис Борисов и дарена от Община Карлово на Милано през миналата година, е първият паметник на българския революционер в Италия.

Българските надежди

Общо 20 спортисти ще представляват страната ни. Надеждите са за първи медал от 20 години насам. Последното отличие принадлежи на Евгения Раданова - сребро на 500 м шорттрек от Торино 2006.

В исторически план българското участие на зимни игри започва точно преди девет десетилетия - през 1936 година в Гармиш-Партенкирхен. В делегацията са спортисти по ски алпийски дисциплини, ски бягане и северна комбинация.

Първият медал за България идва през 1980 година с бронза на Иван Лебанов в ски бягането на 30 километра, а единственото олимпийско злато за странатаи печели биатлонистката Екатерина Дафовска в Нагано 1998 в индивидуалния старт на 15 километра.

След Торино 2006 националите остават извън подиума на следващите четири зимни игри, като отбелязват няколко класирания в топ 10 в различни дисциплини, последното от които е деветото място на Алберт Попов в слалома в Пекин 2022.

Тагове:

Илияна Йотова весела лечева откриване миланокортина 2026

