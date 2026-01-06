Ярослава Магучих: 37 години никой не можеше – аз го направих!

След 37 години чакане световният рекорд в скока на височина при жените има ново име и нова височина. На 7 юли 2024 г. в Париж границата, смятана дълго време за почти недостижима, бе преодоляна – 2.10 метра, резултат, който пренаписа историята на леката атлетика.

Преди това срещу 2.09 метра гордо стоеше името на великата Стефка Костадинова.

„Дълбоко в себе си винаги знаех, че този рекорд ще бъде мой“, признава украинката Ярослава Магучих. „Това не беше моментно усещане – чувство, което носех със себе си с години.“

Рекорд, устоял на времето

Предишното върхово постижение бе определяно като едно от „вечните“ в спорта. В продължение на почти четири десетилетия поколения атлетки се опитваха да доближат Костадинова, но безуспешно. Именно затова скокът от 2.10 м има стойност, далеч надхвърляща статистиката.

Когато знаеш каква история стои зад този рекорд, осъзнаваш, че не се състезаваш само с летвата, а с времето“, казва Магучих.

Мечта, родена в детството

Любовта към скока на височина започва рано. Още като дете тя мечтае не просто да участва, а да стигне до върха. Пътят обаче не е лишен от съмнения – както външни, така и вътрешни.

„Още от детството си имах мечта - да поставя световен рекорд. Но имаше стотици, ако не и хиляди деца като мен. Всички мечтаехме и преодолявахме определен път към една цел. Някой вярваше в мен повече, а някой искрено смяташе скачането на височина - детско хоби, което някой ден ще му омръзне.

Много пъти съм чувала, че спортът не е професия, че това е временно занимание“, споделя тя. „Но аз никога не съм търсила по-лесния път. Ако го бях направила, този момент нямаше да съществува.“

Париж и усещането за съдбовен ден

Денят на рекорда започва необичайно спокойно. Без излишно напрежение, без хаос. Само концентрация и яснота.

„Стоях пред огледалото няколко часа преди старта и знаех, че този ден ще остане в историята“, разказва тя. „Може да звучи странно, но изпитвах пълен вътрешен мир.“

Секундите, които промениха всичко

Успешните опити идват един след друг. Първо – национален рекорд. След това – ново предизвикателство. „Взех си дъх, изчистих съзнанието си и просто скочих“, казва тя за опита на 2.10 м. „В този момент нямаше страх – имаше само увереност.“

Летвата остава. Световният рекорд е факт!

Това постижение има значение не само за самата нея, но и за целия спорт.

„Този рекорд доказва, че граници не съществуват, когато вярваш в себе си и работиш достатъчно дълго за една цел. Не всеки от нас ще може да изпълни мечта за цял живот, не всеки ще може да преодолее пътя към нея. Не всеки ще спечели олимпийско злато или ще постави рекорд. Но колкото по-трудна е мечтата ни, колкото повече препятствия има по пътя към нея, толкова по-силни и по-уверени ставаме“, категорична е тя.

Посланието

"Пожелавам на всички, които са прочели този текст докрай - никога да не изневеряват на голямата си мечта. А на тези, които все още не са я намерили - да намерят онова глобално нещо, за което си струва да се живее", написа в Instagram атлетката.

