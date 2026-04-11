Как успешно да поискаш ръката на непълнолетната дъщеря на Тайсън Фюри?

Тайсън Фюри - бивш световен шампион в тежка категория, внушителен човек над 2 метра, британец с тежки юмруци и тежък характер!

Скоро той ще стане... тъст.

Най-голямата дъщеря на Фюри - Венецуела, се сгоди навръх 16-ия си рожден ден! При това с благословията на баща си и след негов разговор с избраника.

Какво си казаха?

Любимият на Венецуела е също боксьор. Той се казва Ноа Прайс и е в категория до 92 кг. Не е ясно на колко години всъщност е годеникът. Част от източниците в Англия твърдят, че и той е на 16, а други - че е на 23 години.

Младежът падна на коляно пред Венецуела в края на септември, като преди това проведе сериозен разговор с баща ѝ.

"Поиска разрешение първо от мен. Дойде, седнахме, аз му обясних, че бракът не е лесно нещо и че те все още са само деца. Попитах го дали наистина смята, че и двамата го искат. Отговори ми, че е така и му дадох благословията си. Не трепереше, но му личеше, че е нервен", разказа самият Фюри наскоро.

Припомняме, че Циганския крал сам сключи брак с любимата си Парис, когато бе само на 18, а тя - на 16. Двамата имат четирима синове (всички кръстени с едно и също име - Принц) и три дъщери (Венецуела, Валенсия, Атина).

Сватбата

Все още не е ясно кога ще бъде сватбата.

Фюри обаче е готов с идеи за ергенското парти.

"Ако прави ергенско, ще присъствам. Ще повикам стриптийзьорки.", смее се Фюри.

Със сигурност събитието трябва да почака поне още няколко дни. Днес, 11 април, Тайсън ще се качи на ринга за първи път след двете си загуби от Олександър Усик през 2024 г. Негов съперник ще е Арсланбек Махмудов.

"Честно, Парис и Венецуела сами организираха сватбата. Сигурен съм, че ще е страхотна. Аз не съм се бъркал. Занимавам се с моята си работа, не мисля за битови неща, а само за битката".

В социалните мрежи бъдещата булка публикува снимки от моминското си парти.