"Карах с Шумахер, имах империя на 27, загубих хеликоптер. Два пъти!"

Еди Ървайн караше с Михаел Шумахер, беше на крачка от титлата във Формула 1, а днес води бляскав живот.

Мегабогатството на Формула 1 често означава, че пилотите имат повече пари, отколкото разум, и това е най-добре илюстрирано от историята на Еди Ървайн, бившият съотборник на Пилето във Ферари.

Ървайн, последният британец, карал на пълен работен ден за Скудерията преди Люис Хамилтън, се наслаждаваше на разточителния живот. Преди да влезе във Формула 1, северноирландецът вече беше успешен бизнесмен, което му донесе състояние от около 100 милиона паунда. На 27-годишна възраст той вече имаше огромна империя от имоти, а днес, на 60 години, притежава над 40 имота.

Неговият непринуден подход към живота и парите води до невероятни ситуации - Ървайн загуби хеликоптера си. Два пъти!

"Два пъти го загубих - каза той пред Mirror. - Паркирах го и после не можах да си спомня къде е. Веднъж го свалих в двора на приятелка и после забравих къде живее..."

Кариерата му беше впечатляваща - през 1999 г. беше на крачка от спечелването на шампионата във Формула 1. След това спечели още четири състезания. Оттегли се от Формула 1 през 2002 г., но все още обича бляскавия и разкошен живот.

"Обичам партита, яхти, самолети, безплатен вход в нощни клубове, резервирани маси в ресторанти без чакане, обичам да карам Ферари и да съм сред най-красивите момичета", казва Ървайн.