„Свалих 4 кг за по-малко от два часа“

Люис Хамилтън говори за ада във Формула 1

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън разкри колко изтощителни са състезанията на най-високо ниво в моторния спорт.

Британецът призна, че по време на едно състезание може да свали до 4 килограма за по-малко от два часа.

41-годишният британец сподели подробности за екстремното натоварване в популярното шоу на ирландския водещ Греъм Нортън, където остави публиката безмълвна с разказа си.

„Ако тежа дори малко повече, отколкото трябва, това може да ми струва до две секунди на обиколка“, обясни асът на Ферари.

„Все още съм надрусан! Не съм спал 36 часа след това!“

Според него физическите условия по време на състезание са толкова тежки, че организмът губи огромно количество течности.

„По време на състезание свалям до четири килограма за около час и 45 минути“, добави легендарният пилот.

„Тялото ти иска да тръгне в обратната посока“

Голямото изпитание за пилотите във най-престижната надпревара на 4 гуми не е само жегата. Основното натоварване идва от огромните G-сили, които действат върху тялото при скорости над 300 км/ч.

Люис Хамилтън: Имам ADHD - един час оправям всичко в къщата, преди да седна

„Когато минаваш през завой с такава скорост, тялото ти буквално иска да тръгне в обратната посока“, обясни британецът.

Затова пилотите трябва да поддържат специфична физика.

„Не можеш да бъдеш твърде едър. Ако имам прекалено много мускули в гърдите и раменете, тежестта става прекалено голяма за мен“, казва Хамилтън, който дори се пошегува, че прави много упражнения за долната част на тялото, за да издържа натоварването.

Хамилтън се състезава във Формула 1 още от 2007 г. и остава един от най-опитните пилоти на стартовата решетка. По-възрастен от него в момента е единствено двукратният световен шампион Фернандо Алонсо, който ще навърши 45 години това лято.

Сред ветераните в спорта е и германецът Нико Хюлкенберг, който продължава кариерата си в отбора на новия производител Ауди.

Кими Антонели: Скрит сред гумите като дете, а днес на върха на подиума
Най - важното

Радо Янков отпадна, но България е сред големите – вижте резултатите!

Радо Янков отпадна, но България е сред големите – вижте резултатите!
Треньорът на Берое: Не ни зачетоха чист гол!

Треньорът на Берое: Не ни зачетоха чист гол!
Везенков се завърна и взриви Паниониос

Везенков се завърна и взриви Паниониос

"Сбогом, няма да се върна": Направи скандал в България, завърши със скандал в Русия (ВИДЕО)

Последни новини

Подкрепи Иран и си навлече проблеми

Подкрепи Иран и си навлече проблеми
Радо Янков отпадна, но България е сред големите – вижте резултатите!

Радо Янков отпадна, но България е сред големите – вижте резултатите!
Треньорът на Берое: Не ни зачетоха чист гол!

Треньорът на Берое: Не ни зачетоха чист гол!
Левски с шампионска победа в Стара Загора

Левски с шампионска победа в Стара Загора
