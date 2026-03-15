„Свалих 4 кг за по-малко от два часа“

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън разкри колко изтощителни са състезанията на най-високо ниво в моторния спорт.

Британецът призна, че по време на едно състезание може да свали до 4 килограма за по-малко от два часа.

41-годишният британец сподели подробности за екстремното натоварване в популярното шоу на ирландския водещ Греъм Нортън, където остави публиката безмълвна с разказа си.

Снимка: БГНЕС

„Ако тежа дори малко повече, отколкото трябва, това може да ми струва до две секунди на обиколка“, обясни асът на Ферари.

Според него физическите условия по време на състезание са толкова тежки, че организмът губи огромно количество течности.

„По време на състезание свалям до четири килограма за около час и 45 минути“, добави легендарният пилот.

„Тялото ти иска да тръгне в обратната посока“

Голямото изпитание за пилотите във най-престижната надпревара на 4 гуми не е само жегата. Основното натоварване идва от огромните G-сили, които действат върху тялото при скорости над 300 км/ч.

„Когато минаваш през завой с такава скорост, тялото ти буквално иска да тръгне в обратната посока“, обясни британецът.

Затова пилотите трябва да поддържат специфична физика.

Снимка: БГНЕС

„Не можеш да бъдеш твърде едър. Ако имам прекалено много мускули в гърдите и раменете, тежестта става прекалено голяма за мен“, казва Хамилтън, който дори се пошегува, че прави много упражнения за долната част на тялото, за да издържа натоварването.

Ветеран

Хамилтън се състезава във Формула 1 още от 2007 г. и остава един от най-опитните пилоти на стартовата решетка. По-възрастен от него в момента е единствено двукратният световен шампион Фернандо Алонсо, който ще навърши 45 години това лято.

Сред ветераните в спорта е и германецът Нико Хюлкенберг, който продължава кариерата си в отбора на новия производител Ауди.