Екипът на Никола Цолов дойде в България: Има реален шанс българин да кара във Формула 1! (ВИДЕО)

Никола Цолов продължава да пише история в света на автомобилните спортове! Българският ас на "Кампос Рейсинг" спечели още първия си старт през новия сезон във Формула 2 - този за Гран при на Австралия.

Почти две седмици след този невероятен успех, Цолов се прибра у нас, а плътно до него бяха и двама от шефовете на тима му - Адриан Кампос и Андреу Ромера.

Само пред bTV - единствената родна медия, която ги посрещна на летището, те обявиха очакванията си за сезона.

Да спечелим Формула 2

Цолов е откритие на Кампос Рейсинг. Той кара за испанския отбор от 2022 г., когато бе част от Формула 4.

Сега, когато нивото вече е крачката преди Формула 1, нещата са доста по-сериозни. Амбициите също! Особено след победата в Австралия!

"Нашите планове са ясни: да спечели Формула 2. Ако Никола завърши минимум в топ 5 в крайното класиране, ще има сериозна възможност да се придвижи и към Формула 1.", категоричен бе Адриан Кампос пред bTV.

Снимка: bTV

Мечтата Формула 1

Със сигурност голямата цел е Никола да кара на най-високо ниво. Той е само на 19, но има хъсът и талантът да го направи. Това е желанието и на екипа му.

"Спомням си как още като започваше с картинга, хората казваха, че той е един на милион пилоти. Още тогава имахме интерес да работим с него. От първия момент, в който влезе в симулатора, разбрахме, че в него има нещо различно. От Ред Бул знаят, че Никола е специален. От резултатите, които постига, шансовете се увеличават. Не знам кога ще се реши подобно нещо. Бих ви казал само едно: вие имате реалната възможност да имате първия българин във Формула 1", категоричен е мениджърът Андреу Ромера.

Снимка: Lap.bg

За да сбъдне мечтата си, самият Цолов е наясно, че ще трябва да работи много, сериозно и вдъхновено!

Фокусът засега остава Формула 2, а следващият старт се очаква да бъде през юни, тъй като състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия бяха отменени заради обстановката в Близкия Изток.