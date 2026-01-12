Карлос Насар: Ако нещо ми пречи, ще променя нещата (ВИДЕО)

Какво се случва с Карлос Насар? Остава ли български щангист или ще търси късмет и успехи в други страни?

Отговорът може да даде само той! А условията у нас не са в българска полза! Поне това заяви самият олимпийски, световен и европейски шампион във вдигането на тежести.

Той обаче е категоричен - иска да продължава да слуша българския химн и да вдига българското знаме.

Условията

В края на 2025 г. олимпийският шампион Асен Златев застана начело на федерацията по вдигане на тежести. Той спечели своеобразните избори с подкрепата на Карлос Насар.

След Общото събрание обаче заваляха съдебни жалби около промените.

Снимка: Lap.bg

"Чувстваме, че има лека нестабилност в нашата федерация. Постоянно липсват неща, постоянно има проблеми, има проблеми и в работата на нас, състезателите. Притиснат не се чувствам, но понякога тренировките не протичат нормално, което е важно за моите успехи", оцени Карлос.

Предложенията

Той не скри, че интересът към него не е стихнал.

"Да, имам предложения от няколко страни. Това нещо ме разколебава в дадени моменти, когато не усещам подкрепа от федерацията, но обичта към родината, към народа ме държат тук и ми дават стимул да седя тук. Минал съм през немалко неща, за да се състезавам за страната ми. Също съм срещал и други хора, които много са ми помагали и съм разчитал на тях. Докъдето мога да остана в България... Това е моето желание, не искам да подлежи на съмнение.", каза той и добави:

Снимка: Lap.bg

"Искам подготовките ми да протичат нормално да имам успехи, които правя, и да имам правото да се състезавам за страната си и да вдигам българското знаме, да е на първото място, на стълбичката, както съм правил на повечето състезания. Както възнамерявам и тази година да направя - има европейско и световно първенство, в Бундеслигата ще участвам. Вярвам, че имам бъдещето пред себе си и ще направя неща, които не са правени никога във вдигането на тежести, да променя играта в моята категория. Мога да вдигна такива тежести, които моите конкуренти не могат да си помислят. Нещо, ако ми пречи, смятам да променя нещата"

През 2026 г. европейското първенство е през април в Грузия, а световното - в Китай през октомври и ноември.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK