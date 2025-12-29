Асен Златев: Подалите жалбите трябва да ги оттеглят по съвест (ВИДЕО)

15 декември. Асен Златев беше избран за нов президент на федерацията по вдигане на тежести. Още на следващия ден постъпиха 3 жалби против вписването му. От клубовете Христо Бъчваров (Сливен), Аполон (Стара Загора) и ЦСКА.

29 декември. Точно две седмици след избора на Асен Златев все още действащият президент Стефан Ботев свика Управителен съвет, на който обаче не присъства.

А пред bTV първите си думи сподели именно новоизбраният за водещо лице на федерацията – Златев.

Без Стефан Ботев

Три жалби спряха вписването на Асен Златев. Така Стефан Ботев остава президент до разрешаване на казуса.

Казус, за който олимпийският шампион от Москва’80 Златев беше заявил: "Екипът ми засега запазва мълчание до изясняване на случая".

Днес се проведе Управителен съвет, на който присъстваха само четирима души. Ботев не беше сред присъстващите. Пред камерата на bTV по актуалните теми първото си изказване направи Златев.

"Не, не знам. Нямам сведения за това. Засега наблюдаваме какви са нещата и за близко бъдеще и ще видим какви са следващите стъпки нашият спорт да тръгне спокойно и безпрепятствено", започна той.

Генералният секретар Марин Милашки добави: "Нали е работен ден. Аз от сутринта съм тук. Пристигна тук, говорихме за 5-10 минути, каза, че е ангажиран и не мога да кажа защо. Всичко е възможно и не изключвам да не иска да присъства и наистина да е зле. Но той може да каже защо не може да присъства на тези събрания".

"По съвест"

"От съществуването на федерацията наближава век и досега имаше само една жалба – от Неделчо Колев. 2 години бяхме в безтегловност. И това никой не си го беше позволил досега. Надявам се да е временно и да отпадне скоро", припомни Златев.

Той вярва, че подалите жалбите ще променят позициите си по съвест.

"Това положение с жалбите ще ни вкара в някакъв водовъртеж. Би следвало бързо да се разрешат тези въпроси, за да си гледаме работата по-нататък".

Средства за подготовка

Насар бе отличен за Най-добър български спортист за 2025 г. при обявяването на лауреатите на наградата "Спортен Икар".

Насар е в десетката на класацията Спортист на Балканите и сред 53-ата спортисти в подреждането Спортист номер 1 в света за 2025 г. на Международната асоциация на спортните журналисти.

Днес Карлос Насар за трета поредна година (2023, 2024, 2025) и общо пета стана Щангист на годината.

До момента неведнъж олимпийският шампион от Париж 2024 е имал разминавания с желанието на федерацията да се подготвя с останалите щангисти от националния отбор.

"Гласувани са средства за него, той ще се подготвя. Карлос е такъв спортист, че той няма нужда от тази централизирана подготовка от 4-5-6 месеца, както са останалите състезатели", заяви генералният секретар Марин Милашки.

"Той има нужда от месец и половина такава подготовка, която е непосредствено преди едно голямо състезание. Това нещо е прието още в края на ноември и е заведено като проект. Федерацията ще поема това, което се полага за самия Карлос Насар".

